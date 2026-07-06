Il Comune di Isernia ha presentato un ricorso al Tar per scongiurare la chiusura del Punto nascita dell’Ospedale 'Veneziale', una misura prevista dal Piano operativo sanitario (Pos) regionale. Il reparto, di fondamentale importanza per il territorio, registra annualmente circa 500 parti, di cui un centinaio provenienti anche da fuori regione. L'iniziativa legale è stata annunciata dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro, durante una conferenza stampa.

Le ragioni del ricorso e la posizione del sindaco Castrataro

Il sindaco Castrataro, esponente del centrosinistra, ha motivato il ricorso evidenziando un presunto difetto di istruttoria alla base della decisione.

Ha ricordato come, in passato, la peculiare orografia del territorio pentro avesse sempre giustificato una deroga ministeriale per il mantenimento del Punto nascita. Questa volta, tuttavia, i commissari, pur in accordo con i tavoli tecnici, hanno optato per la chiusura, basandosi su una relazione dell’Agenas che il primo cittadino ha definito "poco chiara e non rappresentativa del bacino reale di utenza". Castrataro ha ribadito con forza la necessità di mantenere attivo il reparto, sottolineando che "Isernia non può essere privata della sua identità" e che il Punto nascite "deve restare aperto e funzionante".

Critiche alla gestione commissariale della sanità molisana

Nel corso dell'incontro con la stampa, il sindaco Castrataro ha espresso severe critiche nei confronti della gestione commissariale della sanità regionale, invocando la necessità di superarla.

Ha evidenziato che, dopo tre anni di commissariamento e l'erogazione di ingenti stipendi, il sistema sanitario continua a registrare perdite consistenti. Si prevede un disavanzo di quasi 50 milioni di euro nel 2025, a cui si aggiunge un debito pregresso che grava pesantemente sui cittadini molisani. Questa situazione, secondo il sindaco, potrebbe configurarsi come un danno erariale, per il quale i responsabili della gestione sanitaria dovrebbero rispondere dinanzi alla Corte dei Conti.

Il ruolo dell'Agenas nella decisione

La decisione di chiudere il Punto nascita si è basata, tra gli altri elementi, sulla relazione fornita dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L’Agenas è un ente pubblico nazionale che ha il compito di supportare tecnicamente e operativamente le Regioni, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, valutare i servizi offerti e monitorare i livelli essenziali di assistenza (LEA).