Samuele Spinelli, 28 anni, del Galluzzo (Firenze), è deceduto a Barcellona dopo un fermo di polizia e tre giorni di coma all'Hospital de Mar, sopraggiunto per arresto cardiaco. Ex maggiordomo all'estero e poliglotta (conosceva cinque lingue), la sua morte ha scosso profondamente la comunità.

Il fermo è avvenuto il 29 maggio. Le telecamere di un grande magazzino avevano ripreso Samuele in forte stato di agitazione. Tre persone in abiti civili lo avevano raggiunto, seguiti da una pattuglia dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Gli agenti lo avevano immobilizzato a terra con fascette ai polsi e alle caviglie, tenendolo a faccia in giù per 40 minuti.

Accortisi delle difficoltà respiratorie, lo avevano girato supino e allentato le fascette. I sanitari catalani gli avevano somministrato un farmaco calmante, dopo il quale era andato in arresto cardiaco.

Le indagini e la richiesta di giustizia

La famiglia Spinelli, assistita dall'avvocato Diego Capano, ha richiesto l'apertura di due inchieste: una in Spagna e una dalla procura di Roma, che ha disposto una seconda autopsia in Italia. Capano ha dichiarato: "Samuele era in stato di agitazione e aveva bisogno di aiuto. Invece è stato tenuto a terra per 40 minuti come mai dovrebbe accadere. Poi le manovre sanitarie sono andate avanti per 33 minuti secondo il filmato che abbiamo visto".

Il cugino di Samuele, Peter Rossi, ha descritto le condizioni del giovane: "Era pieno di lividi, graffi, era gonfio.

Io non l'ho nemmeno riconosciuto all'Hospital de Mar. Poi, poche ore dopo che siamo arrivati da Firenze, è morto". Il funerale si è svolto nella chiesa di Galluzzo.

Cordoglio e rientro della salma

La comunità del Galluzzo si è stretta con profondo cordoglio attorno alla famiglia Spinelli, che ha ringraziato amici e conoscenti per il sostegno ricevuto durante il rimpatrio della salma e la vicinanza. Dopo il rientro, la salma di Samuele è stata trasferita alle cappelle del commiato di Firenze, in attesa dell'autopsia disposta dalla procura. Il funerale, inizialmente posticipato, è stato poi celebrato nella chiesa di San Giuseppe al Galluzzo.

I genitori di Samuele hanno ribadito il desiderio di ottenere verità e giustizia sulle circostanze della morte del figlio, evidenziando il supporto della comunità.