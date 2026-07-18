Il Kuwait ha formalmente accusato l’Iran di aver sferrato attacchi ripetuti contro siti civili e infrastrutture vitali nel Paese. La denuncia, presentata il 18 luglio dal ministero degli Esteri kuwaitiano, evidenzia un approccio ostile sistematico che mette in pericolo la vita e la sicurezza dei civili.

Il ministero degli Esteri ha sottolineato che questi attacchi mirano a infrastrutture essenziali. Tra gli episodi più gravi, un incendio è divampato in un componente di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell’acqua, a seguito dell’ultima ondata di offensive attribuite all’Iran.

Danni a impianti energetici e petroliferi

La compagnia petrolifera statale del Kuwait ha confermato feriti e danni materiali dopo che un impianto petrolifero è stato colpito. Le autorità hanno evidenziato la gravità per la sicurezza nazionale e la continuità dei servizi essenziali. Gli attacchi hanno preso di mira sia le strutture per la produzione di energia sia quelle cruciali per la desalinizzazione dell’acqua, elementi indispensabili per il Paese. L’incendio in un impianto di desalinizzazione evidenzia la vulnerabilità delle risorse idriche in una regione arida.

L'importanza strategica della desalinizzazione in Kuwait

Il Kuwait, situato in una delle aree più secche del Medio Oriente, dipende dagli impianti di desalinizzazione per l'approvvigionamento di acqua potabile.

Queste strutture sono considerate strategiche per garantire la fornitura idrica a popolazione e industria. Danni a tali impianti possono compromettere la disponibilità di acqua, aggravando le criticità legate alla gestione delle risorse naturali. L’importanza delle infrastrutture di desalinizzazione è accentuata dal fatto che il Kuwait non possiede risorse idriche interne sufficienti, rendendo questi impianti essenziali per la sicurezza idrica nazionale e il benessere dei cittadini.