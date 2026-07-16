Dopo il crollo di una parte del Tribunale di Bolzano, la Libera università del capoluogo altoatesino si è resa disponibile a collaborare per consentire la prosecuzione delle attività giudiziarie senza interruzioni.

La disponibilità dell'università

"È pronta a mettere a disposizione tutto il possibile per permettere al Tribunale di proseguire senza interruzione le sue attività", ha dichiarato all'ANSA il presidente dell'ateneo Federico Giudiceandrea.

L'università dispone infatti di aule, uffici e strutture con accessi controllati che potrebbero essere utilizzati per far fronte alle necessità del Tribunale.

La collaborazione con il territorio

"Fino a settembre, quando riprenderanno le lezioni, non ci sono problemi, poi casomai ci stringeremo", ha spiegato Giudiceandrea.

"Disponiamo di tutte le premesse per dare una mano e come Libera università di Bolzano ci sentiamo parte della comunità. Siamo qui anche per questo", ha concluso il presidente di Unibz.

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