Si è conclusa con successo e ampia partecipazione la seconda edizione de "La Fattoria dei Sorrisi", un progetto significativo promosso dall'Associazione Jole Santelli e realizzato presso la Fattoria 4 Stelle. L'iniziativa è stata specificamente ideata per offrire un'esperienza di crescita, inclusione e condivisione a ragazzi neurodivergenti e ai loro fratelli e sorelle, spesso chiamati ad affrontare precocemente responsabilità e carichi emotivi importanti.

Il percorso ha coinvolto nove ragazzi neurodivergenti, ciascuno affiancato da un educatore dedicato, insieme ai rispettivi fratelli e sorelle.

I partecipanti hanno preso parte a diverse attività laboratoriali e di socializzazione, immerse nella natura. Tra queste, la raccolta delle uova, la preparazione della pasta fatta in casa e la produzione di latticini, il tutto in un contesto che ha favorito l'empatia e il sostegno reciproco.

Un'esperienza immersiva tra natura e laboratori

La "Fattoria dei Sorrisi" si è distinta per la sua proposta di attività pratiche e laboratori che hanno stimolato la partecipazione attiva di tutti i ragazzi. Le giornate sono state arricchite da esperienze come la trasformazione del latte in ricotta, la preparazione di biscotti, la scoperta del mondo degli animali da fattoria e la piantumazione di ortaggi. Queste attività hanno permesso ai partecipanti di sperimentare la vita rurale, rafforzando i legami familiari e tra pari, e creando un ambiente di apprendimento e divertimento.

Paola Santelli, presidente dell'Associazione Jole Santelli, ha evidenziato l'importanza del progetto: “Troppo spesso l'attenzione è giustamente rivolta ai ragazzi neurodivergenti, ma accanto a loro ci sono fratelli e sorelle che crescono in silenzio, imparando presto il significato della responsabilità, dell'amore e del sacrificio. Anche loro hanno bisogno di essere ascoltati, sostenuti e di sapere che non sono soli”. Ha aggiunto che “Vedere nascere sorrisi autentici, nuovi legami e una rete di famiglie che si sostiene a vicenda è la conferma che stiamo costruendo qualcosa di importante. Per la nostra associazione questo progetto rappresenta una missione: prenderci cura dell'intera famiglia, perché nessuno deve sentirsi invisibile”.

Il sostegno delle istituzioni e il valore sociale

L'iniziativa ha ricevuto il plauso dell'assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface, che ha sottolineato come progetti come "La Fattoria dei Sorrisi" mettano al centro la persona e i suoi legami familiari, promuovendo un welfare di prossimità che abbraccia l'intero nucleo familiare. L'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo ha inoltre ricordato l'approvazione della legge regionale sull'Agricoltura Sociale, la quale offre nuove opportunità alle aziende agricole e permette ai giovani di vivere esperienze di crescita e valorizzazione personale.

La presidente Paola Santelli ha espresso profonda gratitudine verso le famiglie che hanno aderito con fiducia, gli educatori che hanno guidato con passione ogni attività, e in particolare le due studentesse universitarie, Rosa Maria e Giada, che si sono distinte per professionalità e umanità nell'organizzazione dei laboratori.

Il progetto si è rivelato un luogo di crescita emotiva e relazionale, dove si sono costruiti legami autentici e si è coltivata la consapevolezza che, attraverso l'empatia, ogni esperienza può trasformarsi in un'occasione di forza e comprensione.