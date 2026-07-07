L'eredità dello stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso 19 gennaio all'età di 93 anni, è stata ufficialmente conferita a una Fondazione con sede a Vaduz, nel Liechtenstein. Il patrimonio, stimato in centinaia di milioni di euro, include yacht, ville, preziose opere d'arte e un castello in Francia. La destinazione dei beni è emersa dopo mesi di riservatezza, in seguito ai funerali dello stilista, durante i quali nulla era trapelato sulla successione.

Unica erede designata è la “Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation” di Vaduz.

Valentino, privo di eredi legittimi, aveva la piena facoltà di disporre liberamente del suo intero patrimonio. Il testamento è stato redatto il 29 marzo 2023 presso il notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad e successivamente depositato in Italia il 21 gennaio, due giorni dopo il decesso e due giorni prima delle esequie. L'esecuzione testamentaria ha avuto inizio dal 15 aprile 2026.

Il patrimonio e la sua destinazione

Alla fondazione di Vaduz risultano già intestati numerosi beni di rilievo della collezione dello stilista. Tra questi spiccano la villa sull’Appia, composta da trenta stanze, lo yacht di 46 metri denominato Tm Blue One, e diverse attività operative dell'omonima fondazione italiana.

Fa parte del patrimonio anche il cinquecentesco Castello di Wideville, situato nelle vicinanze di Parigi, la cui vendita è prevista. La collezione d'arte include pezzi di grande valore, tra cui opere di artisti come Picasso e Warhol.

La scelta di nominare la fondazione come unica erede appare finalizzata a mantenere unito il patrimonio e ad assicurarne una gestione continuativa nel tempo. Si ipotizza che Valentino abbia voluto destinare liquidità, beni mobili, e l'uso di immobili e opere d'arte a coloro che gli sono stati vicini nella vita. Tra le persone che potrebbero beneficiare di tali disposizioni figurano il compagno Vernon Bruce Hoeksema, l’ex compagno e socio Giancarlo Giammetti, il nipote Piero Villani, la famiglia del brasiliano Carlos Souza con i figli Sean e Anthony, e la Fondazione Valentino-Giammetti di Roma.

La Fondazione di Vaduz nel contesto internazionale

La “Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation” ha sede a Vaduz, capitale del Liechtenstein, uno Stato riconosciuto per la sua consolidata tradizione nella gestione patrimoniale internazionale. Il Liechtenstein offre un quadro normativo favorevole alla costituzione di fondazioni private, spesso impiegate per la tutela e la gestione di patrimoni familiari e artistici. Le fondazioni con sede a Vaduz possono operare su scala globale e sono soggette a una legislazione locale che garantisce un elevato livello di riservatezza e flessibilità nella gestione dei beni.

Accanto alla fondazione di Vaduz, designata come unica erede testamentaria, esiste una fondazione italiana omonima, di natura no profit e filantropica.

Il patrimonio affidato alla fondazione del Liechtenstein comprende, oltre agli immobili e alle opere d’arte, anche investimenti finanziari e liquidità detenuti all’estero, consolidando così la sua funzione di custode dell'eredità dello stilista.