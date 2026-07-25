La Polizia della Spezia ha arrestato un giovane uomo in flagranza di reato per truffa aggravata. L'individuo, agendo in concorso con ignoti, aveva raggirato una persona in condizioni di minorata difesa, impossessandosi di gioielli e preziosi per un valore superiore ai ventimila euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile della questura spezzina, ha permesso di bloccare il malvivente che aveva utilizzato la tecnica del “finto carabiniere”.

L'intervento ha preso il via intorno alle dodici del giorno precedente, quando la centrale operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto di un uomo di novanta anni.

L'anziano aveva riferito di aver ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere che lo aveva invitato a uscire di casa per presunti accertamenti. Non vedendo arrivare alcuna pattuglia, l'uomo ha contattato il 112.

L'operatore ha subito intuito una possibile truffa in atto, sospettando che l'anziano fosse stato allontanato per lasciare sola la moglie. Il tentativo della polizia di contattare la donna è fallito: la linea telefonica era costantemente occupata, un elemento tipico del modus operandi dei truffatori per impedire alle vittime di chiedere aiuto.

Arresto e recupero della refurtiva

A poche decine di metri dall'abitazione, gli investigatori hanno individuato e fermato un uomo. Questi è stato trovato in possesso di numerosi gioielli, immediatamente riconosciuti come la refurtiva sottratta alla vittima tramite lo stratagemma del “finto carabiniere”.

L'intera refurtiva è stata prontamente restituita alla donna, scongiurando un gravissimo danno economico e un profondo dispiacere affettivo.

Le accuse

Il giovane, proveniente da fuori regione, è stato arrestato con l'accusa di truffa aggravata in concorso con ignoti, ai danni di persona in condizioni di minorata difesa. L'episodio evidenzia la costante minaccia di tali raggiri verso le fasce più vulnerabili.