Il 22 luglio 2026, nel cuore del Giffoni Film Festival a Giffoni Valle Piana, è stata esposta la teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nell'attentato di Capaci del 23 maggio 1992. L'iniziativa, promossa dall'Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato nell'ambito del progetto "Dal Sangue versato al Sangue Donato", ha avuto l'obiettivo di trasmettere ai giovani e alle famiglie il valore della memoria e della legalità.

La cerimonia di svelamento della teca ha rappresentato uno dei momenti più significativi della 56ª edizione del festival.

Numerose autorità hanno presenziato, tra cui il prefetto di Salerno Francesco Esposito, il questore Giancarlo Conticchio, il comandante provinciale dei Carabinieri Filippo Melchiorre, il presidente del Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana Luigi Bernabò, il direttore del festival Jacopo Gubitosi, il presidente dell'ente Giffoni Experience Piero Rinaldi, il responsabile delle relazioni istituzionali Davide Russo, il presidente regionale dell'Associazione DonatoriNati Tommaso Delli Paoli, il direttore generale eventi Antonio Pagano e la presidente della fondazione Comunità Salernitana Ets Antonia Autuori.

La "Quarto Savona 15": simbolo di sacrificio e impegno

L'auto, su cui viaggiavano Antonio Montinaro, capo scorta, insieme a Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, è diventata uno dei simboli più forti della lotta alla mafia.

Per l'intera giornata, migliaia di giovani, famiglie e visitatori hanno avuto l'opportunità di osservare da vicino la teca, riflettendo sulle conseguenze della criminalità organizzata e sull'importanza della memoria collettiva.

Il progetto "Dal Sangue versato al Sangue Donato", nato in collaborazione con Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, mira a trasformare il sacrificio delle vittime della mafia in un messaggio di solidarietà concreta attraverso la promozione della donazione del sangue.

L'eredità della legalità e il ruolo delle nuove generazioni

Durante la cerimonia, il direttore del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi ha sottolineato come "Da oltre mezzo secolo Giffoni parla di legalità", evidenziando l'orgoglio di offrire ai cinquemila giovani partecipanti "questa testimonianza così importante".

Il presidente nazionale dell'Associazione DonatoriNati, Tommaso Delli Paoli, ha ribadito che l'evento non è "un momento celebrativo, ma un momento per ricordare", affinché il ricordo "resti vivo in ciascuno di noi".

L'iniziativa ha coinvolto attivamente bambini e ragazzi, che hanno posto domande sulla storia della Quarto Savona 15 e sull'attentato di Capaci, dimostrando come la memoria delle vittime delle mafie possa diventare uno strumento educativo e di crescita civile. Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha rimarcato che "Più delle parole parlano le immagini", e che la teca "racconta migliore di qualsiasi discorso la ferocia della mafia e il sacrificio di chi l'ha combattuta". Ha inoltre aggiunto che "Giffoni è il luogo ideale perché qui si formano le coscienze delle nuove generazioni", e che "la legalità si costruisce ogni giorno attraverso i comportamenti, il rispetto delle regole e il coraggio di non voltarsi dall'altra parte".

L'esposizione della Quarto Savona 15 al Giffoni Film Festival, dalle 9.00 alle 21.00, ha offerto a migliaia di persone una preziosa opportunità di riflessione sul valore della legalità e sull'importanza della solidarietà, mantenendo vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato.