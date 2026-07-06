Il Comando provinciale dei Carabinieri di Como è stato intitolato al Maresciallo Sergio De Masi, un servitore dello Stato che perse la vita nel 1996 durante un'operazione di servizio. Questa solenne e toccante cerimonia ha riunito le più alte autorità civili e militari, i familiari del Maresciallo De Masi e una nutrita rappresentanza di colleghi dell'Arma, uniti nel ricordo. L'intitolazione non è solo un atto formale, ma un riconoscimento tangibile al sacrificio estremo compiuto da De Masi, il quale, con coraggio e abnegazione, offrì la sua vita per la sicurezza della comunità.

La decisione di dedicare la sede comasca dell'Arma al Maresciallo De Masi sottolinea l'importanza di onorare chi ha servito con massimo impegno. Il suo nome, da oggi, risuonerà tra le mura del Comando, diventando un monito e un'ispirazione per i Carabinieri che vi presteranno servizio, ricordando il valore inestimabile del senso del dovere e della legalità.

La solenne cerimonia di intitolazione

La cerimonia è stata pervasa da commozione e orgoglio. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine, testimoniando la vicinanza della società all'Arma dei Carabinieri e alla memoria del suo caduto. Durante i discorsi ufficiali, sono stati rievocati con parole sentite il coraggio indomito e la dedizione incondizionata che hanno caratterizzato la vita del Maresciallo De Masi.

È stata evidenziata l'importanza del suo gesto per l'Arma e per la comunità, che ha beneficiato del suo impegno per la sicurezza.

Un passaggio particolarmente toccante ha sottolineato come "ricordare il Maresciallo De Masi significhi onorare chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per la sicurezza di tutti". Questa frase ha risuonato come un potente richiamo al valore del sacrificio e all'impegno delle forze dell'ordine, rinnovando il patto di fiducia tra i cittadini e chi li protegge. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione sul significato profondo del servizio e della lealtà.

Il ricordo del Maresciallo Sergio De Masi

Il Maresciallo Sergio De Masi, un valoroso membro dell'Arma dei Carabinieri, perse tragicamente la vita nel 1996.

La sua scomparsa avvenne in un violento conflitto a fuoco durante un'operazione di servizio. Il suo atto di eroismo e il suo sacrificio sono stati, negli anni, oggetto di numerosi ricordi e commemorazioni da parte di istituzioni e colleghi.

De Masi è universalmente riconosciuto come un luminoso esempio di dedizione e senso del dovere. La sua figura incarna i valori più alti dell'Arma: lealtà, coraggio e incondizionato servizio alla patria. L'intitolazione della sede comasca dei Carabinieri al suo nome ha l'obiettivo di mantenere viva la memoria del suo gesto eroico. È un modo per assicurare che il suo esempio non venga dimenticato e che i principi di servizio e legalità possano essere trasmessi alle nuove generazioni di Carabinieri, ispirandoli nel loro percorso professionale.