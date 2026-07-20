Piero Lacorazza ha sollevato con forza la questione della viabilità nella provincia di Potenza, chiedendo che venga fatta piena e immediata chiarezza sull'emergenza che sta interessando in modo critico e diffuso le infrastrutture stradali del territorio. La sua richiesta, puntuale e incisiva, arriva in un momento di crescente e palpabile preoccupazione, in cui numerosi cittadini e amministratori locali segnalano con insistenza e allarme criticità diffuse lungo l'intera rete viaria. Particolare attenzione è rivolta alle condizioni di sicurezza e alla effettiva percorribilità delle arterie principali e secondarie, elementi fondamentali per la fluidità dei collegamenti, la vita quotidiana dei residenti e la vitalità dell'economia locale.

Richiesta di intervento urgente e attenzione istituzionale

Lacorazza ha evidenziato la necessità impellente di interventi urgenti e di una presa di posizione chiara, decisa e risoluta da parte di tutte le istituzioni competenti, dagli enti locali ai livelli regionali. Nel suo articolato intervento, ha sottolineato con enfasi come la situazione della viabilità nel Potentino sia ormai degenerata in una vera e propria emergenza strutturale, con ripercussioni dirette e significative sulla qualità della vita quotidiana dei residenti, sulla regolarità dei trasporti pubblici e privati e sulla competitività delle attività economiche che animano il tessuto produttivo del territorio. "Occorre fare chiarezza e intervenire con decisione per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena funzionalità delle infrastrutture, pilastro per lo sviluppo e il benessere della comunità", ha dichiarato, rimarcando l'urgenza di azioni concrete e non più procrastinabili.

Dettagli sulle criticità e sugli effetti sul territorio

Le problematiche segnalate sono molteplici, complesse e interconnesse. Riguardano sia il profondo e visibile degrado strutturale di ampie sezioni della rete stradale, con manto dissestato, buche pericolose e segnaletica carente o danneggiata, sia la presenza prolungata di numerosi cantieri. Questi ultimi, pur necessari per la manutenzione o l'ammodernamento, finiscono spesso per rallentare il traffico in maniera significativa, causando notevoli disagi a pendolari, trasportatori e operatori economici che ogni giorno devono affrontare percorsi difficili, tempi di percorrenza dilatati e costi aggiuntivi. Lacorazza ha chiesto con fermezza che vengano resi pubblici i piani di intervento dettagliati, comprensivi di risorse allocate e delle tempistiche precise previste per la risoluzione di tutte le criticità riscontrate, invitando le autorità preposte a una maggiore e proattiva trasparenza nella comunicazione ai cittadini, che hanno il diritto inalienabile di essere costantemente e chiaramente informati.

Ha inoltre ribadito l'importanza cruciale di un monitoraggio costante e sistematico delle condizioni viarie, azione indispensabile per prevenire ulteriori peggioramenti, anticipare potenziali problemi e per garantire il mantenimento di standard di sicurezza adeguati per tutti gli utenti della strada, scongiurando pericoli, incidenti e contribuendo a una mobilità più fluida e sicura.