L'istituzione del Corso in Infermieristica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Melfi si rivela un processo complesso e incerto. A denunciarlo è il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza, che, dopo oltre sette mesi dalla sua prima interrogazione e numerosi solleciti, ha ricevuto una risposta dall'assessore alla Sanità, Cosimo Latronico, che evidenzia un quadro tutt'altro che semplice per un'istituzione a breve termine.

Nonostante l'assessore Latronico avesse assunto un impegno chiaro con la comunità di Melfi, la replica fornita non ha dissipato i dubbi, spingendo Lacorazza a richiedere ulteriori chiarimenti.

Il nodo principale risiede nel progressivo trasferimento dei corsi delle professioni sanitarie dall'Università Cattolica all'Università degli Studi della Basilicata, un passaggio che incide significativamente sui tempi e sulle modalità di programmazione dell'offerta formativa regionale.

La preoccupazione di Lacorazza si estende anche alla possibile riorganizzazione delle sedi attualmente attive. In particolare, l'attenzione è alta su Villa d'Agri, dove è stato promosso e sostenuto un accordo con l'Azienda Ospedaliera San Carlo per garantire il servizio mensa agli studenti di infermieristica, un punto fermo nella convenzione sottoscritta tra l'Azienda Ospedaliera San Carlo e l'Ardsu.

Il futuro del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche a Melfi

Per quanto concerne Melfi, l'Assessorato ha confermato di aver avviato un confronto per l'inclusione della città tra le sedi del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. L'Azienda Ospedaliera San Carlo è stata coinvolta come potenziale sede per le attività didattiche, con l'intento di valorizzare le strutture e il personale già presenti nell'ospedale di Melfi e di velocizzare l'iter. Tuttavia, permangono incertezze sulla natura e l'efficacia delle interlocuzioni concretamente attivate per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Di fronte a questo scenario, Lacorazza ha annunciato il deposito di una nuova interrogazione. L'iniziativa mira a ottenere chiarimenti precisi dall'Assessore sulla tipologia delle interlocuzioni avviate, sulla loro eventuale formalizzazione tramite atti e comunicazioni ufficiali, e sui relativi esiti.

Ulteriori dettagli sono stati richiesti riguardo al ruolo dell'Azienda Ospedaliera San Carlo nel processo, all'eventuale cronoprogramma, ai tempi di accreditamento e avvio del corso, e allo stato del trasferimento complessivo dei corsi delle professioni sanitarie dall'Università Cattolica all'Università degli Studi della Basilicata, con la richiesta di atti e tempistiche specifiche.

L'Università degli Studi della Basilicata, ateneo pubblico con sedi a Potenza e Matera, offre corsi di laurea in diverse discipline, incluse le professioni sanitarie, con l'obiettivo di formare professionisti qualificati per il territorio e promuovere ricerca e collaborazioni locali. Il trasferimento dei corsi dalla Cattolica a questo ateneo rappresenta un passaggio cruciale per la pianificazione dell'offerta formativa e la gestione delle sedi didattiche regionali, inclusa quella di Melfi, al centro delle attuali discussioni istituzionali.