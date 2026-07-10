Il consigliere regionale del Partito Democratico, Piero Lacorazza, ha formalmente richiesto all'assessore regionale alla Salute, Latronico, di presentare un'informativa dettagliata in Consiglio regionale riguardo l'attuale stato dell'offerta ospedaliera nell'importante area del Lagonegrese. Questa iniziativa nasce in risposta a una serie di segnalazioni e crescenti preoccupazioni emerse tra la cittadinanza e gli operatori sanitari locali, che evidenziano presunte carenze e criticità nei servizi sanitari disponibili sul territorio.

Richiesta di chiarezza e confronto istituzionale

Lacorazza ha fortemente evidenziato la necessità improrogabile di un confronto istituzionale aperto e costruttivo. L'obiettivo primario è fare piena luce sulla situazione complessiva degli ospedali dell'area, ponendo un'attenzione particolare sulle strutture esistenti e sulla qualità e quantità dei servizi offerti quotidianamente ai residenti del Lagonegrese. Il consigliere ha rimarcato come le criticità riscontrate non possano essere ignorate e richiedano una risposta puntuale e trasparente da parte delle autorità regionali competenti, al fine di rassicurare la popolazione e garantire il diritto alla salute.

Focus strategico sull'assistenza sanitaria nel Lagonegrese

In un'ottica di tutela della salute pubblica, Piero Lacorazza ha specificamente sollecitato l'assessore Latronico a fornire un quadro esaustivo delle azioni concrete già intraprese o di quelle che si intendono programmare nel breve e medio termine. L'obiettivo è duplice: da un lato, assicurare un'adeguata assistenza sanitaria a tutti i cittadini dell'area; dall'altro, ribadire con forza l'importanza strategica di garantire servizi efficienti e pienamente accessibili, che rispondano efficacemente alle reali esigenze della comunità. Il consigliere del PD ha inoltre richiesto la presentazione di dati aggiornati e verificabili sulle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché sulle precise prospettive di potenziamento e sviluppo dell'intera offerta ospedaliera nel Lagonegrese, delineando un percorso chiaro per il futuro.

La questione cruciale dell'offerta sanitaria nell'area del Lagonegrese si conferma, pertanto, un tema di primaria importanza e al centro del dibattito regionale. L'attenzione rimane alta sulle esigenze specifiche della popolazione locale e sulle risposte concrete e tempestive che le istituzioni saranno in grado di fornire per garantire un sistema sanitario robusto e all'altezza delle aspettative nel prossimo futuro, assicurando equità e qualità nell'accesso alle cure.