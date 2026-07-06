Nel pomeriggio del 4 luglio 2026, a Lamezia Terme, si è registrato un tentativo di occupazione di alloggi popolari. L'azione, intrapresa da alcuni nuclei familiari di etnia rom, ha avuto luogo nella zona ovest della città, tra via D’Ippolito e via Cerasolo, in contrada Savutano, area con diverse unità abitative popolari.

Un intervento congiunto e tempestivo di Polizia Locale e Polizia di Stato ha permesso di scongiurare l’occupazione. Gli alloggi, liberi e abitabili, sono stati messi in sicurezza. L'Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria (Aterp) ha provveduto a sigillare gli immobili, impedendo accessi non autorizzati.

L'intervento delle forze dell'ordine e la condizione degli alloggi

Le forze dell’ordine sono state mobilitate per prevenire l'occupazione non autorizzata, rispondendo a una situazione di potenziale tensione con famiglie rom. Le unità abitative coinvolte sono libere e sigillate dall'Aterp per garantirne sicurezza e gestione.

Questo episodio si inserisce in un contesto di profonda crisi per l’edilizia residenziale pubblica in Calabria. Dati recenti evidenziano una situazione critica: oltre duemila case popolari nella regione risultano inutilizzate (fatiscenti, abbandonate o mai completate), e quindicimila necessitano di manutenzione straordinaria. A gennaio 2025, oltre undicimila domande di assegnazione di alloggi popolari risultavano inevase.

La gestione Aterp e le sfide dell'edilizia popolare

L’Aterp Calabria, ente preposto alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica regionale, è attualmente commissariata e opera con organico ridotto. Dal 2016, una riforma ha accentrato l'ente a livello regionale, modificando la gestione basata sulle sedi provinciali. Sebbene l'Aterp sia incaricata di manutenzione e assegnazione alloggi, la scarsità di risorse e la crescente domanda abitativa rappresentano una sfida notevole per la regione.

La questione abitativa in Calabria è ulteriormente aggravata dalla paradossale presenza di circa 480.000 abitazioni vuote sul territorio regionale. A ciò si aggiunge un costante aumento dei canoni di affitto, con un incremento del 4,1% ad aprile 2026.

Questi fattori convergono nel creare una complessa emergenza abitativa, che interessa numerose famiglie, comprese quelle di etnia rom, che frequentemente si trovano in graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari, evidenziando una pressione sociale significativa.