Un vasto incendio di vegetazione è divampato nella tarda mattinata a Sant'Eufemia, frazione di Lamezia Terme, coinvolgendo un'ampia area e minacciando numerose abitazioni. Per fronteggiare l'emergenza, sono intervenute due squadre boschive dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, affiancate da squadre del distaccamento di Lamezia Terme e della Sede centrale, con il supporto fondamentale di due autobotti per il rifornimento idrico.

Il rogo si è sviluppato su due fronti distinti: il primo lungo la SS18, in prossimità di un vivaio, dove le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno lambito i tetti di alcune residenze senza causare danni strutturali.

Il secondo fronte si è manifestato sulla strada che collega la rotatoria dell'aeroporto alla stazione ferroviaria, interessando sterpaglie e un esteso canneto e avanzando rapidamente verso le abitazioni.

Misure di sicurezza e interventi sul campo

Le intense operazioni di spegnimento hanno imposto la chiusura temporanea della statale SS18 e l'interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per le verifiche tecniche da parte del personale di RFI. Una densa colonna di fumo ha avvolto l'intera area, riducendo drasticamente la visibilità e compromettendo la qualità dell'aria. Molti residenti hanno volontariamente evacuato le proprie case a scopo precauzionale, mentre i Vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per contenere il fronte di fiamma e tutelare l'incolumità pubblica e privata.

Le fiamme, sospinte dal forte vento, hanno percorso un'area stimata in circa quattro ettari, minacciando e coinvolgendo le strutture di vivai e serre presenti nella zona. Grazie all'intervento tempestivo, i Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e poi estinguere il rogo, scongiurando danni maggiori a edifici e aree circostanti. Sul luogo dell'incendio erano presenti anche il personale tecnico di ANAS e RFI, i Carabinieri e la Polizia locale, che hanno collaborato attivamente alla gestione della sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Ripristino e limitazioni operative

La circolazione dei treni, inizialmente sospesa per la vicinanza del rogo alle abitazioni e alla linea ferroviaria, è stata ripristinata solo dopo accurate verifiche e con una limitazione della velocità, per consentire ai Vigili del fuoco di operare in sicurezza.

Una delle principali difficoltà riscontrate è stata l'impossibilità di utilizzare mezzi aerei antincendio, a causa della stretta prossimità delle fiamme a infrastrutture e aree residenziali.

L'intervento ha richiesto l'impiego coordinato di due squadre dei Vigili del fuoco, due autobotti, un'autoscala e la supervisione del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Le attività si sono concluse con la completa estinzione del rogo e la messa in sicurezza di tutta l'area interessata, confermando l'assenza di danni significativi alle abitazioni e, soprattutto, senza alcun ferito.