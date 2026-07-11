Un latitante di 57 anni, ricercato dal 2015, è stato arrestato ieri mattina a Ortona, nel Chietino, dai carabinieri del comando provinciale di Milano, supportati dai Nuclei investigativi di Teramo e Chieti. L'uomo, originario della provincia di Catania, deve scontare una pena residua di 19 anni per gravi reati commessi tra il 1990 e il 2010 in diverse località italiane. Tra le accuse figurano rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Bologna.

Le indagini, condotte dalla 4ª sezione del Nucleo investigativo di Milano, sono state complesse e si sono protratte per anni. Le prime tracce del ricercato erano state individuate in Germania, per poi spostarsi in Spagna. Fondamentale è stata la cooperazione internazionale con il Grupo localización fugitivos della Polizia nazionale di Barcellona, che ha permesso di ricostruire gli spostamenti e monitorare le attività del 57enne.

La falsa identità e le indagini

Durante la sua latitanza, l'uomo aveva adottato una falsa identità, utilizzando documenti contraffatti appartenenti a un cittadino italiano deceduto anni prima. Questo stratagemma gli ha consentito di eludere la giustizia per lungo tempo.

La sinergia tra le forze dell'ordine italiane e spagnole si è rivelata cruciale per localizzare il latitante, che si trovava temporaneamente in Italia al momento del fermo. Oltre alla pena da scontare, il 57enne dovrà rispondere anche del possesso dei documenti falsificati.

Il ruolo del mandato di arresto europeo

Il mandato di arresto europeo, strumento chiave nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea, ha facilitato l'arresto e la consegna del ricercato. Questo meccanismo consente la consegna reciproca di persone accusate o condannate per reati gravi, come nel caso specifico. Basandosi su procedure semplificate rispetto all'estradizione tradizionale e su un elevato livello di fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei Paesi coinvolti, il mandato ha permesso di accelerare le operazioni e assicurare il latitante alla giustizia.