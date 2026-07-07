I lavori sul ponte di Firenze hanno determinato una significativa riduzione del traffico ferroviario tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo Marte. Il volume complessivo dei treni, regionali e ad Alta Velocità, è stato dimezzato di circa il 50% durante l'interruzione della tratta. La diminuzione del flusso di viaggiatori è stata contenuta grazie alle indicazioni di Comune e Regione Toscana, che hanno promosso lo smart working.

Deviazioni e operatività dei collegamenti ferroviari

Nella mattinata, i collegamenti ferroviari hanno mantenuto una sostanziale regolarità.

I treni dell'Alta Velocità Milano-Roma sono deviati lungo la via Tirrenica, transitando per Pisa, Grosseto e Civitavecchia dopo Firenze Santa Maria Novella. Questa deviazione allunga i tempi di percorrenza di circa due ore e mezzo, con due treni/ora. A Santa Maria Novella sono attestati mediamente quattro treni l'ora da e per il nord, mentre a Campo Marte transitano tre treni l'ora da e per il sud.

Servizi sostitutivi e tempi di percorrenza estesi

Per garantire la continuità dei collegamenti, sono stati attivati bus navetta tra Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella, integrando i servizi ferroviari. Questa soluzione ha mantenuto l'operatività, sebbene i tempi di viaggio complessivi siano stati allungati di circa novanta minuti (un'ora e mezza) rispetto agli standard.

Le navette, di imprese ferroviarie (AV) e Comune di Firenze, hanno dimostrato efficacia, trasportando i viaggiatori da Campo Marte alle fermate della tramvia più vicine per il proseguimento verso Santa Maria Novella o altre destinazioni.

L'impatto dello smart working e il ruolo delle istituzioni

La contenuta riduzione del flusso di viaggiatori è merito dell'efficacia delle indicazioni fornite dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana. Le istituzioni hanno invitato i cittadini ad adottare lo smart working durante i lavori, contribuendo a contenere il numero dei pendolari e a mitigare l'impatto sul traffico ferroviario.