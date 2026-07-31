Le autorità spagnole hanno recentemente annunciato che almeno 48.300 migranti sono rientrati in Marocco dal territorio dell'enclave di Ceuta. Questo processo di rientro, avviato dal 2021, è stato confermato dal delegato del governo spagnolo a Ceuta, Salvadora Mateos, che ha fornito i dati ufficiali relativi ai rimpatri volontari avvenuti negli ultimi anni.

Il processo di rientro ha riguardato persone entrate a Ceuta senza autorizzazione e che hanno successivamente scelto di tornare in Marocco. I dati ufficiali coprono il periodo 2021-2024, registrando un totale dialmeno 48.300 rientri volontari.

La delegazione governativa ha specificato che il flusso ha visto i migranti lasciare il territorio spagnolo di Ceuta per fare ritorno nel confinante Marocco, sottolineando la natura spontanea di queste decisioni.

Dettagli sui Rientri e la Gestione delle Frontiere

Salvadora Mateos, delegato del governo a Ceuta, ha ribadito che tutti i rientri sono avvenuti su base volontaria. Le autorità spagnole locali hanno monitorato il fenomeno in stretta collaborazione con le autorità marocchine. Questa cifra, che supera le 48.300 persone, è tra le più significative degli ultimi anni, inserendosi in un contesto di gestione dei flussi migratori che caratterizza il rapporto tra Spagna e Marocco. La città di Ceuta, enclave spagnola sulla costa nordafricana, rappresenta un principale punto di ingresso verso l'Europa per i migranti provenienti dall'Africa.

Ceuta: Posizione Geografica e Ruolo nei Flussi Migratori

La città di Ceuta è una città autonoma spagnola, situata sulla costa settentrionale dell'Africa, separata dal Marocco da una frontiera terrestre. La sua posizione strategica la rende un punto di transito fondamentale per i migranti che cercano di raggiungere il territorio europeo. La collaborazione tra le autorità spagnole e marocchine è essenziale per la gestione dei flussi migratori e il controllo delle frontiere. L'obiettivo comune è regolare i movimenti e promuovere i rientri volontari, garantendo un approccio ordinato alla questione migratoria.