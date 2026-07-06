Una significativa sperimentazione operativa, denominata ‘Task Force X – Central Mediterranean’ (TFX‑CentMed), è in corso dal 3 luglio 2026 presso il poligono di tiro della caserma Torre Veneri di Lecce. L’iniziativa è promossa dalla Nato Allied Command Transformation, sotto la guida dell’Admiral Pierre Vandier, e vede una leadership italiana affidata allo Stato Maggiore della Difesa. L’obiettivo è testare simultaneamente e in modo integrato diverse capacità militari: terrestri, aeree, marittime, cyber e spaziali. Un elemento cruciale è lo scambio di dati in tempo reale, fondamentale per la condivisione efficace delle informazioni attraverso molteplici dimensioni operative.

Nella mattinata del 6 luglio, il poligono ha aperto le sue porte alla stampa per una dimostrazione dettagliata delle tecnologie militari italiane all’avanguardia. L’attenzione si è concentrata sui droni di ultima generazione, di cui sono state illustrate le diverse tipologie e i loro specifici impieghi tecnici in scenari bellici. Sono stati inoltre presentati i dispositivi innovativi per l’intercettazione di tali droni. Una dimostrazione ulteriore ha riguardato l’utilizzo di un cane robot, impiegato per operazioni di ricognizione in ambienti operativi complessi.

La sperimentazione multidominio e il ruolo strategico dell'Italia

La TFX-CentMed incarna un approccio multidominio, dove le forze armate operano integrando in maniera sinergica capacità terrestri, aeree, marittime, cyber e spaziali.

Questo modello avanzato mira a rafforzare la cooperazione tra i settori della difesa e a migliorare la rapidità nello scambio di dati e informazioni operative, elementi vitali per la sicurezza. La leadership italiana nel coordinamento delle attività, tramite lo Stato Maggiore della Difesa, conferma il ruolo centrale e strategico dell’Italia nei programmi di innovazione tecnologica militare in ambito Nato.

Torre Veneri: polo d'eccellenza per l'innovazione della difesa Nato

Il poligono militare di Torre Veneri, situato a Lecce, si afferma come una delle principali strutture italiane dedicate alla sperimentazione di nuove tecnologie per la difesa. La Nato Allied Command Transformation, promotrice di questa importante iniziativa, ha il compito di guidare l’innovazione e la trasformazione delle capacità militari degli Stati membri, favorendo l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e promuovendo la cooperazione internazionale. La dimostrazione in corso a Lecce si inserisce perfettamente in questo quadro strategico, mettendo in evidenza la sinergia tra sviluppo tecnologico e la collaborazione tra gli alleati.