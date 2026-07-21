Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha risposto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla tragica vicenda di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa. Il primo cittadino ha dichiarato con fermezza che «chiedere verità e giustizia non significa in alcun modo delegittimare chi indossa una divisa». Lepore ha sottolineato l'importanza di rimanere nel merito di quanto accaduto nel quartiere Pilastro e di accertare con chiarezza le responsabilità sui fatti della scorsa domenica, considerandolo un passo cruciale per preservare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dello Stato.

Il sindaco ha inoltre espresso piena condivisione sulla necessità che «la verità debba essere accertata fino in fondo, senza pregiudizi e con il massimo rigore». Parallelamente, ha ribadito la sua ferma condanna agli attacchi indiscriminati contro le forze dell’ordine. Lepore ha chiarito che il presidio promosso dall'Amministrazione comunale aveva obiettivi ben definiti: «stare accanto alla famiglia, tenere unita la città e riaffermare la fiducia nello Stato di diritto».

Il presidio in piazza e gli scontri successivi a Bologna

Il presidio, organizzato in piazza del Nettuno su iniziativa del sindaco Lepore, ha visto la sentita e partecipata presenza della famiglia di Abderrahim Fakir. L'evento è stato caratterizzato da un profondo momento di raccoglimento e di condivisione del dolore.

In un discorso particolarmente commosso davanti a migliaia di persone, la nipote, Yossra Fakir, ha lanciato un accorato appello, invocando «verità, giustizia, rispetto, umanità e dignità» per il suo congiunto.

Purtroppo, dopo la fase iniziale di pacifica commemorazione, la manifestazione ha subito una degenerazione, trasformandosi in scontri tra un gruppo di manifestanti e le forze dell’ordine. Gli incidenti si sono verificati in particolare davanti alla Prefettura e alla Questura, dove sono stati lanciati oggetti, incluse bombe carta. Le forze dell'ordine hanno risposto con l'uso di idranti e lacrimogeni, procedendo poi a cariche per contenere la situazione. Il bilancio di questi disordini è stato significativo, registrando undici feriti tra manifestanti e agenti, ingenti danni a veicoli e arredi urbani, e tensioni che si sono protratte per diverse ore nel cuore del centro di Bologna.

L'obiettivo del presidio: coesione e fiducia nelle istituzioni

L'iniziativa del presidio, convocata dal Comune, aveva l'intento primario di offrire un concreto segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia di Fakir, oltre a riaffermare con forza la fiducia nello Stato di diritto. Il sindaco Lepore ha voluto ribadire che la richiesta di verità non deve essere in alcun modo interpretata come un attacco diretto alle forze dell’ordine. Al contrario, essa rappresenta un impegno fondamentale per garantire trasparenza e responsabilità, elementi considerati imprescindibili per mantenere e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nella loro capacità di assicurare giustizia.