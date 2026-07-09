Un'operazione tempestiva dei Carabinieri ha permesso di sventare una truffa aggravata ai danni di un'anziana residente a Lioni, in provincia di Avellino. La vittima era stata ingannata con la classica tecnica del "finto nipote", un raggiro che le aveva sottratto una considerevole somma di denaro. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei responsabili e al recupero dell'intera cifra.

La Deception del Finto Nipote

La vicenda ha avuto inizio con una telefonata. Un uomo, spacciandosi per il nipote dell'anziana, le aveva comunicato una falsa emergenza: la madre e un fratello, a suo dire, si trovavano trattenuti in caserma dai Carabinieri a causa del mancato pagamento di alcune tasse.

Con un tono allarmante, il truffatore aveva convinto la donna che l'unica soluzione per evitare l'arresto dei familiari fosse la consegna immediata di denaro. Disorientata e preoccupata per i suoi cari, l'anziana aveva ceduto alla richiesta, consegnando ai malviventi la somma di 7.400 euro.

L'Intervento dei Carabinieri e gli Arresti

Fortunatamente, la prontezza di alcuni cittadini si è rivelata decisiva. Dopo aver notato movimenti sospetti, hanno allertato il numero di emergenza 112. Grazie a questa segnalazione, i Carabinieri sono intervenuti rapidamente, riuscendo a intercettare i due truffatori nel centro dell'Alta Irpinia. I responsabili sono stati identificati come un ventunenne e un cinquantaduenne, entrambi residenti nella provincia di Napoli.

Entrambi sono stati immediatamente arrestati e trasferiti in carcere con l'accusa di truffa aggravata. Un'accurata perquisizione dell'automobile utilizzata dai malviventi ha permesso di ritrovare il denaro sottratto all'anziana, abilmente nascosto sotto un sedile, che è stato prontamente restituito alla vittima.

Prevenzione e Consigli contro le Truffe agli Anziani

Questo episodio a Lioni si inserisce in un quadro più ampio di truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo diffuso e in costante evoluzione. I malviventi sfruttano spesso raggiri psicologici ben collaudati, come la simulazione di emergenze familiari (il "finto nipote" o il "finto incidente") o l'identificazione con figure di autorità (falsi tecnici, corrieri, avvocati o persino rappresentanti delle forze dell'ordine) per accedere alle abitazioni o estorcere denaro.

Le forze dell'ordine e le istituzioni locali sono costantemente impegnate nella promozione di campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo è informare e mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone anziane, sull'importanza di mantenere un alto livello di cautela. Si raccomanda vivamente di non fidarsi mai di richieste di denaro improvvise o di persone sconosciute che si presentano alla porta o contattano telefonicamente con pretesti sospetti. In ogni situazione dubbia, il consiglio è sempre quello di contattare immediatamente i numeri di emergenza per verificare l'autenticità delle richieste e segnalare potenziali tentativi di frode.