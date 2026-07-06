Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso la città di Savona, dove una donna è stata gravemente ferita da un colpo di pistola durante una lite. L'accaduto, verificatosi all'interno delle mura domestiche, ha portato al ricovero d'urgenza della vittima presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici hanno dichiarato le sue condizioni estremamente critiche, con prognosi riservata.

La dinamica dell'aggressione

La tragedia si è consumata nell'abitazione della coppia, situata nel capoluogo ligure. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un savonese, avrebbe impugnato una pistola regolarmente detenuta.

Al culmine di una violenta e accesa discussione, l'uomo avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco, ferendo la moglie all'addome. Subito dopo, l'uomo stesso ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale sanitario del 118. Hanno prestato le prime cure alla donna, trasportandola d'urgenza in ospedale. L'uomo è stato preso in custodia per i primi accertamenti.

Le indagini e il sequestro dell'arma

Le autorità hanno avviato una minuziosa indagine per ricostruire la dinamica dell'episodio e accertare le cause della violenza. L'uomo è stato accompagnato in questura per essere ascoltato dagli investigatori, nel tentativo di fare piena luce sui fatti. L'arma utilizzata è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

La situazione della donna resta estremamente delicata. I medici dell'ospedale Santa Corona continuano a monitorarla costantemente, ma la prognosi resta riservata a causa della gravità delle ferite interne. L'intera comunità attende gli sviluppi delle indagini e spera in un miglioramento delle condizioni della vittima, mentre la giustizia farà il suo corso per chiarire ogni aspetto di questa drammatica vicenda.