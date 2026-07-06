La Città di Torino ha celebrato oggi, nella storica Sala Rossa di Palazzo Civico, la cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze per l’anno 2026. L'evento ha visto la partecipazione del sindaco Stefano Lo Russo e della presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo. I riconoscimenti, la cui approvazione è avvenuta in Consiglio comunale lo scorso 8 giugno, sono stati attribuiti a dieci tra cittadini ed enti che si sono distinti per il loro impegno profuso sul territorio, per atti di coraggio civico o per l’eccellenza nei rispettivi campi professionali.

I dieci premiati di questa edizione sono: Mauro Glorioso, Juri Nervo, Luciano Dematteis, Augusto Grilli, Lorenzo Virgulti, Alessandro Calista, Mario Mazzei, Marco Pugliese (rappresentante di ZanzibarHelp ets), l’associazione 4Wheels Skate School e Stefania Ferrero. Il sindaco Stefano Lo Russo ha enfatizzato il profondo significato di questi riconoscimenti, definendoli espressione dello «spirito costituzionale e repubblicano, uno spirito unitario che oggi è messo a dura prova». Ha inoltre rimarcato l’importanza dell’unanimità con cui il Consiglio comunale ha approvato le benemerenze, ringraziando i premiati quali simboli di cittadinanza attiva e testimoni dell’anima più autentica di Torino, una città storicamente fondata su inclusione, accoglienza e lavoro.

Il Valore dei Principi Costituzionali

La presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, ha sottolineato la rilevanza di questa edizione, che celebra il quinto anniversario del regolamento per le onorificenze cittadine e l’80° anniversario della Repubblica e della prima Assemblea Costituente. Grippo ha espresso profonda riconoscenza verso i benemeriti, descrivendoli come esempi di talento, coraggio, senso civico, generosità e resilienza. Ha inoltre rimarcato come la Costituzione sia «un testo vivo, capace di tradursi in scelte quotidiane e concrete che fanno la differenza per tutti».

Le storie dei premiati hanno offerto testimonianze significative. Mauro Glorioso, il giovane laureatosi in medicina dopo essere rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente, ha partecipato in videocollegamento, ricordando come «la comunità torinese, e in particolare quella accademica, mi è stata accanto» nei tre anni successivi all'evento.

Ha definito il riconoscimento «un onore e uno stimolo a proseguire nella mia professione di medico, magari anche con un ritorno qui», mantenendo Torino come punto di riferimento. Juri Nervo ha condiviso una riflessione scaturita dal suo lavoro in carcere e nelle scuole, esortando ciascuno a diventare un costruttore di pace nella vita quotidiana. Luciano Dematteis ha espresso l’auspicio che sempre più persone possano ricevere tale riconoscimento per il bene profuso sul territorio.

Le Storie dei Benemeriti

Augusto Grilli ha dedicato la benemerenza alla moglie, rievocando la decisione di fondare la compagnia teatrale e la Fondazione Marionette Grilli, con l'obiettivo di donare gioia e sollievo. Gli agenti della Polizia di Stato Lorenzo Virgulti e Alessandro Calista hanno rivolto un pensiero a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che operano con dedizione lontano dai riflettori.

Mario Mazzei ha dedicato l’onorificenza alla sua famiglia e ha espresso orgoglio per la continuità generazionale della storica azienda Deagostini Biliardi, un importante presidio artigianale e sociale nel quartiere di Barriera di Milano.

Per Marco Pugliese di ZanzibarHelp ets, il riconoscimento è stato ritirato dall’amico Enrico Bonino, che lo ha dedicato ai volontari e alle famiglie dell’associazione, definendolo uno stimolo a proseguire il percorso di solidarietà verso i più fragili. Riccardo Minardi, in rappresentanza dell’associazione 4Wheels Skate School, ha evidenziato l’impegno nel promuovere il valore degli spazi pubblici come patrimonio collettivo, sottolineando come il premio sia uno stimolo a fare ancora di più per lo sport e il bene comune della città.

Infine, Stefania Ferrero ha dedicato il premio alla sua famiglia, che ha sempre sostenuto la sua indipendenza e la carriera internazionale nel campo della robotica, ribadendo l’importanza di incrementare la presenza femminile nelle discipline STEM e di preservare la centralità dell'aspetto umano e multidisciplinare come ricetta per il futuro.