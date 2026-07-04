Il Parco Archeologico di Longola, un sito di inestimabile valore storico e culturale situato nel comune di Poggiomarino, in Campania, è stato recentemente devastato da una serie di incendi. Questi roghi hanno gravemente compromesso l'integrità dell'area, suscitando profonda preoccupazione per la salvaguardia del patrimonio archeologico locale. In risposta a questa emergenza, è stato prontamente organizzato un significativo evento pubblico, che si terrà domani, con la partecipazione straordinaria del noto magistrato Henry John Woodcock.

L'iniziativa, concepita come un momento cruciale di sensibilizzazione e mobilitazione, avrà luogo direttamente nell'area del parco archeologico.

L'incontro vedrà la presenza congiunta di importanti rappresentanti delle istituzioni locali e di numerosi cittadini, tutti uniti dall'obiettivo comune di promuovere attivamente la tutela del patrimonio archeologico della zona. La comunità si stringe attorno al suo sito storico, duramente provato dagli episodi di danneggiamento ambientale che hanno interessato il sito nei giorni scorsi, evidenziando la necessità di un'azione concertata per la sua protezione.

L'evento e la partecipazione del PM Woodcock

L'appuntamento di domani al Parco Archeologico di Longola si preannuncia come un momento di grande rilevanza. La presenza di Henry John Woodcock, magistrato ampiamente riconosciuto per il suo costante impegno in ambito giudiziario e per la sua ferma posizione a favore della legalità, conferisce all'evento un peso specifico.

La sua partecipazione intende infatti sottolineare con forza l'importanza imprescindibile della legalità e della protezione dei beni culturali, soprattutto in un contesto territoriale che è stato purtroppo segnato da ripetuti episodi di danneggiamento ambientale e di incuria.

Le istituzioni locali, in stretta collaborazione con la cittadinanza attiva, hanno profuso un notevole impegno nell'organizzazione di questo incontro. L'evento non è solo un'occasione per esprimere solidarietà, ma rappresenta soprattutto un fondamentale momento di confronto e di profonda riflessione. L'obiettivo primario è definire e adottare strategie concrete ed efficaci per prevenire futuri danni al prezioso sito archeologico e, al contempo, per valorizzare in modo duraturo il ricco patrimonio storico che il comune di Poggiomarino custodisce con orgoglio.

Il valore storico del Parco Archeologico di Longola

Il Parco Archeologico di Longola, situato nel suggestivo comune di Poggiomarino, nella provincia di Napoli, rappresenta una gemma archeologica di straordinaria importanza. Il sito è celebre per aver conservato i resti ben conservati di un antico villaggio protostorico, una scoperta eccezionale avvenuta durante meticolosi lavori di scavo nel territorio. Questa testimonianza di vita antica offre una finestra unica sulle civiltà che hanno abitato la regione migliaia di anni fa.

L'intera area è sottoposta alla gestione e alla cura attenta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli. Questo ente si occupa con dedizione della sua tutela, garantendo la conservazione delle delicate strutture e dei reperti, e della sua valorizzazione, rendendolo accessibile al pubblico e promuovendone la conoscenza.

Il parco non è solo un'attrazione turistica, ma costituisce un punto di riferimento insostituibile per la ricerca archeologica e per la promozione culturale dell'intero territorio campano. Attira regolarmente un flusso costante di visitatori e studiosi, tutti profondamente interessati a esplorare e comprendere la ricca e complessa storia antica di questa affascinante regione.