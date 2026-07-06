Un uomo di 55 anni di origine tunisina è stato arrestato nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2026 dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si è verificato a Lugo, nel Ravennate, nei pressi di un bar-tabaccheria in via Circondario Ponente, dove l'uomo ha accoltellato un connazionale di 33 anni. La vittima, gravemente ferita, si trova ora ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale "Bufalini" di Cesena.

La violenta lite, i cui motivi restano ancora da chiarire e sono oggetto di indagine, è scoppiata intorno alle ore 23. Secondo le prime ricostruzioni, una titolare del locale aveva inizialmente tentato di sedare gli animi.

Tuttavia, il 55enne si è allontanato per poi fare ritorno pochi minuti dopo, brandendo un grosso coltello da cucina con il quale ha colpito il 33enne all'addome, provocandogli ferite profonde.

Determinante è stato l'intervento di alcuni clienti presenti nel bar. Questi avventori hanno prontamente utilizzato delle sedie per frapporsi tra l'aggressore e la vittima, riuscendo a scongiurare conseguenze ancora più tragiche. I presenti hanno inoltre prestato i primissimi soccorsi al ferito, cercando di tamponare la forte emorragia in attesa dell'arrivo del personale sanitario.

I soccorsi e le indagini immediate

Il 33enne, raggiunto da fendenti all'addome, ha ricevuto le prime cure dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto.

Data la gravità delle ferite, si è reso necessario il trasporto d'urgenza in elisoccorso all'ospedale "Bufalini" di Cesena, struttura di riferimento per l'emergenza-urgenza. Qui il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata, con le sue condizioni cliniche attentamente monitorate.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti tempestivamente anche i Carabinieri del Radiomobile e della stazione di Lugo. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciare l'aggressore a breve distanza dal bar. L'arma del delitto, un coltello da cucina lungo 28 centimetri, è stata recuperata e posta sotto sequestro, elemento probatorio cruciale per le indagini.

L'arresto e gli sviluppi giudiziari

Il 55enne, risultato essere regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. Su disposizione del Pubblico Ministero Stefano Stargiotti della Procura della Repubblica di Ravenna, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove rimarrà in custodia cautelare in attesa del processo.

Gli investigatori hanno precisato che sono stati categoricamente esclusi collegamenti tra l'aggressione e i recenti festeggiamenti per la vittoria del Marocco al Mondiale, svoltisi nel centro di Lugo nei giorni precedenti. Le indagini proseguono ora per determinare con precisione i reali motivi della lite che ha condotto a questo grave episodio di violenza.