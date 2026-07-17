I lavori di recupero del Santuario di Santa Maria delle Vergini di Macerata, un luogo di culto di grande importanza storica e spirituale, potranno finalmente prendere il via nella primavera del 2027. L'edificio è rimasto chiuso al pubblico dal terremoto del 2016, e la sua riapertura è una notizia attesa con grande trepidazione dalla comunità locale. L'annuncio ufficiale è stato dato dal soprintendente Giovanni Issini durante un convegno dedicato alle preziose opere d’arte custodite all'interno della chiesa, un evento promosso dal comitato parrocchiale in occasione della festa del quartiere dedicata alla Madonna del Carmine.

Questa comunicazione rappresenta un passo cruciale e atteso per una comunità che, per quasi un decennio, ha manifestato un profondo attaccamento al proprio luogo di culto. Solo pochi mesi fa, i cittadini avevano organizzato un partecipato flash mob proprio davanti al Santuario, un gesto simbolico per sollecitare risposte concrete e accelerare l'iter burocratico. Il soprintendente Issini ha ripercorso con chiarezza il lungo e complesso percorso avviato nel 2016, evidenziando le tappe fondamentali: il progetto di fattibilità economica è stato approvato nel 2025, assicurando un finanziamento iniziale di tre milioni di euro. Le indagini tecniche preliminari sono state completate con successo lo scorso maggio, e la redazione del progetto esecutivo, un passaggio decisivo, è prevista tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

L'iter del progetto e i finanziamenti per il recupero

Il soprintendente Issini ha espresso un cauto ottimismo riguardo ai tempi: “Se non vi saranno ulteriori imprevisti, la gara d’appalto potrà essere avviata entro la fine dell’anno, consentendo così l'inizio dei lavori nel 2027”. Ha inoltre sottolineato l'importanza del coinvolgimento cittadino: “Siamo pienamente consapevoli delle aspettative e comprendiamo l’importanza intrinseca di questo luogo per la collettività. L’interesse dimostrato dalla comunità ci investe di una grande responsabilità”. Sebbene il finanziamento iniziale ammonti a tre milioni di euro, le autorità hanno rassicurato che verranno messe a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire il completamento dell'intervento, qualora si rendessero necessarie ulteriori coperture finanziarie.

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha precisato aspetti cruciali relativi alla gestione del progetto. Ha evidenziato che la chiesa rientra nella competenza del Demanio e che la complessa fase di progettazione è stata affidata alla Soprintendenza Speciale. Durante le prime fasi di elaborazione progettuale, è emersa la necessità di condurre indagini tecniche approfondite e specifiche sulla struttura muraria e sulla cupola del Santuario, al fine di accertare con precisione l’entità dei danni subiti a seguito del sisma. Queste indagini, ora completate, si sono rivelate fondamentali per definire un piano di recupero efficace e per progredire verso la fase esecutiva del progetto, garantendo la massima sicurezza e integrità strutturale.

Obiettivi dell'intervento e il ruolo della comunità

L’intervento progettuale si pone come finalità primaria la restituzione del Santuario alla comunità, non solo come luogo di culto ma anche come patrimonio culturale fruibile da tutti. Il piano prevede soluzioni innovative e mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo l'accesso universale. Saranno inoltre implementate nuove tecnologie per l'illuminazione, il risparmio energetico e la sostenibilità architettonica, in linea con le più moderne esigenze. La partecipazione attiva della comunità, manifestata attraverso iniziative come il flash mob e l’abbraccio simbolico al santuario, è stata riconosciuta come un elemento insostituibile e fondamentale nel lungo e delicato percorso di recupero e valorizzazione di questo significativo luogo di culto e di aggregazione sociale.