La Lombardia è stata profondamente condizionata da una organizzazione mafiosa a tre teste, una “formazione autonoma” che ha riunito Cosa Nostra, Camorra e ‘ndrangheta con l’obiettivo di massimizzare i profitti. Questa struttura criminale non ha fondato la sua crescita e il suo consolidamento esclusivamente sulla disponibilità di risorse, ma soprattutto sulla capacità di costruire e mantenere un esteso capitale relazionale. Tale rete ha permesso di condizionare il funzionamento delle istituzioni e di alterare il regolare svolgimento delle attività amministrative ed economiche.

Il capitale relazionale ha conferito a questa “mafia a tre teste” un potere tale da interferire, in alcuni casi, con le scelte degli amministratori locali e, talora, persino con il voto alle elezioni in alcuni Comuni lombardi, dimostrando un profondo radicamento sul territorio.

Queste rivelazioni emergono dalle 1840 pagine di motivazioni della sentenza sul caso Hydra, redatte dal gup di Milano Emanuele Mancini. Con questa sentenza, emessa lo scorso dicembre, sono stati condannati in abbreviato 62 imputati a pene che arrivano fino a 16 anni di reclusione, per un totale complessivo di oltre 500 anni di carcere.

Capacità di Penetrazione e Rete di Connivenze

Il giudice ha riconosciuto che il sodalizio, una sintesi delle tre componenti mafiose caratterizzata da una condivisione di interessi e dalla capacità di esprimere sul territorio una propria forza intimidatrice, ha dimostrato una elevata capacità di penetrazione.

Questa infiltrazione si è manifestata all’interno di ambiti imprenditoriali, nonché istituzionali e para-istituzionali.

In tale contesto, sono emersi rapporti di connivenza e collaborazione con settori imprenditoriali, con appartenenti alla pubblica amministrazione e con operatori di settori strategici. Tra questi ultimi figurano forze di polizia, funzionari dell’amministrazione finanziaria e personale sanitario operante presso strutture pubbliche e private.

Coinvolgimenti Politici e Il Processo Hydra

I nomi dei politici e delle grosse imprese citate negli atti delle indagini e dagli stessi imputati intercettati sono già noti. Sono state considerate “altamente significative” le conversazioni che rivelano i rapporti tra Gioacchino Amico, esponente del clan Senese poi divenuto collaboratore di giustizia, e Raimondo Orlando con Carmela Bucalo e Paola Frassinetti, entrambe deputate del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, e le loro rispettive collaboratrici.

Lo stesso Amico, che aveva in programma di candidarsi come sindaco di Busto Garolfo, si vantava di conoscere il senatore Mario Mantovani, anch’egli di Fratelli d’Italia.

La decisione di mantenere il processo Hydra a Milano, respingendo le eccezioni sollevate dalle difese, conferma la competenza territoriale del capoluogo lombardo per i reati contestati. Questa scelta garantisce la continuità dell’azione giudiziaria contro le infiltrazioni mafiose nella regione, permettendo alle autorità di monitorare e contrastare l’influenza delle organizzazioni criminali sulle istituzioni e sull’economia locale.