A Magione, in provincia di Perugia, si tiene la dodicesima edizione del campo estivo in Italia dell’Ordine di Malta, dal 27 luglio al primo agosto. L’iniziativa, avviata nel 2012 sull’esempio del campo internazionale trentennale, riunisce oltre 150 tra giovani con disabilità e volontari di età compresa tra i 18 e i 35 anni per una settimana di divertimento, spiritualità e solidarietà.

L’obiettivo primario degli organizzatori è offrire ai giovani con disabilità una settimana di svago, superando ogni barriera fisica o mentale, e favorire la nascita di nuovi legami e il rafforzamento delle amicizie.

Il tema di questa edizione, 'Quanto bene c’è nel mondo', ispirato a Papa Leone XIV, invita a riconoscere il bene nelle persone, nelle relazioni e nei gesti di servizio che edificano comunità autentiche.

Collaborazione e attività del campo estivo

Il campo estivo nasce dalla collaborazione tra le realtà dell’Ordine di Malta in Italia: i Gran Priorati, le Delegazioni, l’Associazione Italiana e il Corpo Italiano di Soccorso. Progetto 'pensato dai giovani e per i giovani', è gestito da un comitato organizzatore di volontari che, durante l’anno, curano ogni dettaglio con passione e spirito di servizio.

La settimana prevede attività ludiche, culturali e sportive, pensate per diverse disabilità, oltre a celebrazioni religiose e momenti di preghiera.

Questi si svolgeranno al Castello di Magione e nelle località vicine.

L’impegno dell’Ordine di Malta per i giovani con disabilità

L’Ordine di Malta, tramite le sue articolazioni in Italia, promuove da anni campi estivi per giovani con disabilità. Questi progetti mirano a creare occasioni di incontro, crescita personale e integrazione sociale. Le attività sono organizzate per garantire la partecipazione attiva di tutti, valorizzando le capacità individuali e favorendo l’inclusione.

I campi estivi consolidano la solidarietà tra volontari e partecipanti, rafforzando i valori di servizio e amicizia dell’Ordine di Malta. Il programma è studiato per offrire esperienze significative, sia sul piano umano che spirituale.