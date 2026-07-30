Una turista francese di 61 anni è deceduta la mattina del 30 luglio 2026, a bordo di un gommone a noleggio. La donna, in vacanza nella rinomata Gallura, ha accusato un malore improvviso durante una gita in mare. La tragedia si è consumata nelle acque cristalline delle cosiddette “piscine di Molara”, un’area di grande richiamo turistico situata al largo dell’isola di Tavolara, in provincia di Olbia. L'episodio ha gettato un'ombra sulle vacanze estive in una delle località più apprezzate della Sardegna.

I dettagli del tragico evento

Secondo le prime ricostruzioni, la 61enne avrebbe manifestato i primi sintomi del malore mentre l'imbarcazione navigava.

Il personale a bordo del gommone ha agito con prontezza, dirigendosi immediatamente verso il più vicino approdo sull’isola. Qui, ad attenderli, c'era il personale medico dell’elisoccorso, allertato tempestivamente. Nonostante gli sforzi congiunti dei soccorritori, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, per la turista non c'è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’arrivo a terra. Le autorità hanno subito avviato le procedure di rito. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato i rilievi necessari per gli accertamenti del caso. Le prime ipotesi investigative indicano che la causa del decesso sia da attribuire a un infarto, sopraggiunto in maniera fulminea.

Precedenti e contesto turistico

Il tratto di mare tra Tavolara e Molara è riconosciuto come una delle gemme della Sardegna, un paradiso naturale che attrae ogni anno migliaia di visitatori, specialmente durante la stagione estiva, grazie alle sue acque limpide e ai paesaggi mozzafiato. Questo tragico episodio si inserisce in un contesto che ha già visto verificarsi eventi simili in altre località della Sardegna. Solo poche settimane prima, il 12 luglio 2026, un’altra turista di nazionalità francese aveva perso la vita dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Quell'incidente si era verificato sulla spiaggia di Orrì, nel litorale di Tortolì. Anche in quella circostanza, nonostante l'intervento rapido e coordinato di bagnini, volontari e del personale sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione si era rivelato vano, e la donna era deceduta sul posto.

Questi eventi sottolineano l'importanza della vigilanza e della prevenzione nelle aree ad alta frequentazione turistica.

A seguito di entrambi i tragici decessi, le autorità competenti hanno prontamente avviato gli accertamenti di rito. L'obiettivo è duplice: chiarire con precisione le circostanze che hanno portato alla morte delle due turiste e, se necessario, rafforzare le misure di sicurezza e di primo soccorso nelle aree turistiche della regione, al fine di garantire una maggiore protezione e tranquillità per i numerosi visitatori che scelgono la Sardegna come meta per le loro vacanze estive.