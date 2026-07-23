Dal pomeriggio di oggi, 23 luglio 2026, sono attesi temporali di forte intensità sulle regioni di Abruzzo, Molise e Puglia. L'avviso è stato diramato dalla Protezione civile, che segnala la possibilità di fenomeni meteorologici avversi caratterizzati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e una frequente attività elettrica. L'allerta riguarda in particolare le aree costiere di queste regioni, dove i fenomeni potrebbero manifestarsi con maggiore intensità e causare disagi.

Per la giornata di domani, la Protezione civile ha inoltre emesso un'allerta gialla meteo-idro che interesserà la Calabria, la Puglia e i settori costieri dell'Emilia-Romagna.

Questa tipologia di allerta indica la potenziale occorrenza di disagi localizzati, che potrebbero manifestarsi sotto forma di allagamenti, problemi alla viabilità e altri inconvenienti connessi alle condizioni avverse. Si raccomanda prudenza e di seguire le indicazioni delle autorità locali.

Dettagli sui fenomeni e le aree a rischio

I temporali previsti sulle coste adriatiche potranno essere particolarmente intensi. Le precipitazioni intense potrebbero causare accumuli d'acqua significativi in breve tempo, con possibili allagamenti. Le grandinate, anche di medie-grosse dimensioni, e le forti raffiche di vento possono causare danni a strutture, vegetazione e veicoli. La frequente attività elettrica richiede massima cautela per la sicurezza della popolazione e per chi svolge attività all'aperto.

La Protezione civile invita a mantenere alta la guardia nelle zone interessate e a consultare costantemente gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori indicazioni.

La gestione delle allerte e la prevenzione

La Protezione civile svolge un ruolo centrale nella gestione delle allerte meteo in Italia. L'ente si occupa di monitorare costantemente le condizioni meteorologiche e di diffondere avvisi e raccomandazioni alla popolazione e agli enti locali. In caso di fenomeni intensi, come quelli previsti sulle regioni adriatiche, la Protezione civile emette allerte di diverso livello (gialla, arancione, rossa) in base alla gravità e alla probabilità degli eventi. Queste allerte sono fondamentali per la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze legate al maltempo.