Un violento episodio di maltempo ha interessato il territorio del Teramano nel pomeriggio, con particolare riferimento alle aree comprese tra Bellante Stazione e San Nicolò a Tordino, estendendosi fino alla zona costiera di Roseto degli Abruzzi. L'evento meteorologico si è manifestato con una grandinata di eccezionale intensità, generando notevole preoccupazione tra residenti e automobilisti.

Dettagli dell’evento e danni

La precipitazione è stata caratterizzata da chicchi di grandine di dimensioni notevoli, descritti da numerosi testimoni come paragonabili a “palline da golf”.

La grandine si è abbattuta con forza su automobili, sia in sosta che in movimento, causando danni significativi alle carrozzerie e ai cristalli. Molti veicoli hanno riportato ammaccature e rotture di parabrezza e finestrini, rendendo necessari interventi di riparazione da parte di carrozzerie e servizi di assistenza locali.

Aree colpite e contesto territoriale

Le zone che hanno subito l'impatto maggiore della grandinata includono Bellante Stazione, San Nicolò a Tordino e, lungo la costa, Roseto degli Abruzzi. Questi comuni appartengono alla provincia di Teramo e sono caratterizzati da una fitta rete di abitazioni, attività commerciali e arterie stradali che connettono l'entroterra con il litorale adriatico.

Roseto degli Abruzzi si distingue come uno dei principali centri balneari della provincia, noto per la sua estesa fascia costiera e per la sua vocazione turistica.

La Protezione Civile regionale svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze derivanti da fenomeni meteorologici intensi, come quello che ha colpito il Teramano. L'ente coordina gli interventi di soccorso e diffonde allerte meteo per informare cittadini e amministrazioni locali, con l'obiettivo di mitigare i rischi e i danni associati a eventi atmosferici di particolare gravità.