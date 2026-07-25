Un'area depressionaria di origine atlantica sta per attraversare l'Italia, portando una fase di spiccata instabilità atmosferica. La Protezione Civile ha emesso un avviso per temporali di forte intensità che interesseranno gran parte delle regioni del Centro-Nord. I fenomeni, attesi dal pomeriggio di sabato 25 luglio, inizieranno nel Nord-Ovest per poi estendersi al resto del Settentrione e a parte delle regioni centrali peninsulari nella giornata di domenica 26 luglio.

L'avviso prevede, a partire dal pomeriggio di sabato 25 luglio, temporali intensi sul Piemonte.

Dalla notte, la perturbazione si estenderà progressivamente a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria e Lazio. Per il Lazio, le aree più colpite saranno i settori settentrionali e orientali. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica, elementi che potrebbero causare disagi significativi.

Allerta meteo: Toscana in arancione, molte regioni in giallo

Per la giornata di sabato 25 luglio, è stata diramata un'allerta arancione meteo-idro sull'intero territorio della Toscana. Questo livello di allerta indica la possibilità di fenomeni significativi con potenziali conseguenze sul territorio, legate alle precipitazioni intense e alla risposta del reticolo idrografico.

È richiesta particolare attenzione nelle aree urbane, nei sottopassi, lungo i corsi d’acqua e nei territori collinari o montani più vulnerabili a frane e smottamenti.

Contemporaneamente, è stata valutata un'allerta gialla per diverse altre regioni. Questa riguarda l'intero territorio di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Umbria. L'allerta gialla interessa anche specifici settori di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia e Lazio. Anche in queste zone, potranno verificarsi temporali intensi, accumuli pluviometrici significativi, raffiche di vento e grandinate locali, sebbene con un livello di rischio inferiore rispetto all'allerta arancione.

Potenziali criticità e il ruolo della Protezione Civile

I fenomeni meteorologici previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Tra le principali conseguenze associate a temporali particolarmente violenti rientrano il rapido innalzamento dei corsi d’acqua minori, gli allagamenti nelle aree urbane, le difficoltà nei sistemi di drenaggio e la possibile instabilità dei versanti. Le forti raffiche di vento potranno inoltre causare la caduta di rami o alberi e creare difficoltà alla circolazione stradale. Le grandinate, seppure previste a carattere locale, potrebbero risultare intense nelle aree interessate dalle celle temporalesche più organizzate.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le amministrazioni regionali, è responsabile dell'emissione degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse e della gestione dei livelli di allerta.

Spetta alle regioni l'attivazione dei rispettivi sistemi di protezione civile nei territori interessati. Le informazioni aggiornate sui livelli di allerta, sulle criticità specifiche e sulle norme di comportamento da adottare in caso di maltempo sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, che pubblica quotidianamente il bollettino nazionale di criticità e di allerta.