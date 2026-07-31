Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha tenuto un importante incontro il 31 luglio 2026 con i vertici dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. La riunione si è svolta nella nuova sede di via Partenope e ha offerto un momento di confronto strategico con il neoletto Consiglio direttivo dell’Ordine. L’obiettivo primario era affrontare e discutere i temi più rilevanti per gli operatori dell’informazione, sia a livello locale che nazionale.

Ad accogliere il primo cittadino, Gaetano Manfredi, sono stati il presidente Ottavio Lucarelli, il vicepresidente Vittorio Falco, il consigliere segretario Marisa La Penna, il tesoriere Nicole Lanzano e Gerardo Ausiello, delegato ai rapporti con le istituzioni.

Erano inoltre presenti numerosi altri componenti chiave del Consiglio regionale e nazionale, dei Revisori, del Collegio di Disciplina, della Commissione Pari opportunità e della Fondazione, oltre alla consulente Antonella La Porta. La delegazione comunale includeva anche il portavoce Carlo Porcaro e l’assessore al Turismo Teresa Armato, a sottolineare la rilevanza istituzionale dell'appuntamento.

Le proposte per un dialogo istituzionale rafforzato

Nel corso del vertice, il sindaco Manfredi ha delineato una serie di proposte concrete volte a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni cittadine e gli operatori dell’informazione. Tra le iniziative presentate, spiccano l’adozione di progetti pilota sulle pari opportunità, l'implementazione di programmi di formazione specifici per i giovani giornalisti e un sostegno mirato al settore dell’informazione e dell’editoria.

Quest'ultimo punto è stato evidenziato come cruciale per consolidare il ruolo nazionale della città di Napoli nel panorama mediatico. Un'ulteriore proposta ha riguardato l'importanza di un confronto attivo con la stampa estera in vista dell’America’s Cup, con l'intento di promuovere uno scambio di esperienze e di raccontare la città nel mondo, valorizzandone l'immagine a livello internazionale.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla delicata questione dei giornalisti oggetto di minacce, un tema di fondamentale importanza per la libertà di stampa. Si è discusso anche dei rischi di inquinamento della pubblica opinione, spesso derivanti da un uso non corretto delle testate online e dei social media.

Il sindaco Manfredi ha assicurato l'adozione di iniziative specifiche e concrete per tutelare la categoria professionale e per garantire una corretta informazione ai cittadini, riconoscendo il ruolo essenziale del giornalismo di qualità.

Il ruolo dell'Ordine dei Giornalisti della Campania

L’Ordine dei Giornalisti della Campania si configura come l’ente di riferimento per la disciplina e la tutela della professione giornalistica all'interno della regione. Con la sua sede a Napoli, l'Ordine svolge funzioni essenziali, tra cui la tenuta dell’albo dei giornalisti, la promozione della formazione professionale continua e l'organizzazione di iniziative a favore della categoria. Il Consiglio regionale dell’Ordine è responsabile del coordinamento delle attività istituzionali e della rappresentanza dei giornalisti campani sia a livello regionale che nazionale.

Questo significativo incontro con il sindaco Manfredi si inserisce pienamente nel quadro delle costanti attività di confronto tra l’Ordine dei Giornalisti della Campania e le istituzioni locali. L'obiettivo condiviso è quello di rafforzare la collaborazione su temi di interesse comune, quali la formazione professionale, la tutela dei diritti dei giornalisti e la promozione di un’informazione di qualità, elementi indispensabili per una società democratica e informata.