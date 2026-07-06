Un significativo traguardo umano e professionale è stato raggiunto da Marco Santacroce, ventinove anni, originario di Taranto e ospite dal febbraio 2020 del Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa, in Basilicata. Marco ha conseguito con successo il diploma da ragioniere presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri 'Ernesto Battaglini' della stessa città. Il suo percorso di studi serali, a indirizzo Servizi Commerciali, si è svolto con assiduità negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026.

Questo importante risultato accademico si traduce ora in una concreta opportunità di inserimento lavorativo.

Marco, infatti, inizierà a breve un tirocinio formativo nell’area amministrativa della segreteria dei Padri Trinitari, trasformando il suo impegno nello studio in un passo decisivo verso la sua autonomia e piena integrazione sociale. Durante l'intero percorso, Marco è stato costantemente supportato dal direttore dei Centri di riabilitazione di Venosa e Bernalda, Vito Campanale, dall’équipe multidisciplinare, dagli educatori e dal proprio terapista, figure professionali che lo hanno accompagnato con dedizione nella preparazione degli esami e nei momenti di maggiore difficoltà.

Un percorso di studio e sostegno

La frequenza scolastica di Marco è stata costantemente regolare, con pochissime assenze, alcune delle quali dovute alla concomitanza con le attività riabilitative previste dal suo percorso.

I responsabili del centro hanno espresso grande soddisfazione per questo risultato straordinario, commentando: “Un’opportunità concreta, che apre la strada a un possibile futuro inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di un risultato che premia il lavoro svolto e dimostra come la perseveranza e la fiducia nelle proprie capacità possano condurre a grandi soddisfazioni”.

Vito Campanale ha sottolineato l'impegno e la determinazione del giovane: “Marco ha affrontato ogni fase del percorso con dedizione, dimostrando una straordinaria capacità di perseverare anche di fronte alle difficoltà. La sua volontà di mettersi in gioco, di apprendere e di migliorarsi ogni giorno ha rappresentato un esempio positivo per tutti coloro che gli sono stati accanto”.

Il superamento dei momenti più complessi è stato possibile grazie al supporto costante dell’équipe, al confronto con la dirigente scolastica e gli insegnanti, oltre alla vicinanza dei compagni di classe, con i quali Marco ha instaurato un ottimo rapporto.

Il ruolo del Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari

Il Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa si conferma un'istituzione fondamentale, offrendo servizi residenziali e ambulatoriali dedicati a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. La struttura si dedica al recupero e all’inclusione sociale dei suoi ospiti, attraverso percorsi personalizzati di riabilitazione, formazione e inserimento lavorativo. L’équipe multidisciplinare del centro opera in stretta sinergia con le famiglie e le istituzioni scolastiche per favorire il benessere e l’autonomia delle persone accolte.