L'Aeroporto di Bologna ha confermato il suo trend di crescita, registrando un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di giugno 2026. Lo scalo "Guglielmo Marconi" ha accolto ben 1.095.281 passeggeri, segnando un incremento del 2,5% rispetto a giugno 2025. Questo dato consolida un periodo di forte espansione, trattandosi del terzo mese consecutivo in cui il numero di viaggiatori supera la soglia del milione.

Analisi del traffico di giugno: voli internazionali e nazionali

L'analisi dettagliata del traffico di giugno evidenzia una netta prevalenza dei voli internazionali, che hanno totalizzato 813.254 passeggeri, con un notevole aumento del 2,9% rispetto a giugno 2025.

Anche il segmento dei voli nazionali ha mostrato una buona performance, raggiungendo 282.027 passeggeri e registrando un incremento dell'1,3%. Per quanto riguarda i movimenti aerei, nel mese di giugno sono stati contati 7.644 decolli e atterraggi, in crescita del 2,3% rispetto all'anno precedente. Unica nota in controtendenza è il settore delle merci trasportate per via aerea, che ha registrato 3.712 tonnellate, con un lieve decremento dell'1,2% rispetto a giugno 2025. Il picco di affluenza del mese si è verificato venerdì 26 giugno, quando l'aeroporto ha gestito 40.412 persone in transito, il giorno più trafficato non solo di giugno ma dell'intero semestre.

Performance complessiva del primo semestre 2026

Il bilancio dei primi sei mesi del 2026 conferma la robusta ripresa dell'attività aeroportuale. Il numero totale di passeggeri transitati dal Marconi ha raggiunto quota 5.485.241, segnando un incremento del 3,6% rispetto al medesimo periodo del 2025. Anche i movimenti aerei complessivi tra gennaio e giugno sono aumentati, attestandosi a 39.086, con una crescita del 2,8%. Le merci trasportate via aerea nel primo semestre hanno totalizzato 20.912 tonnellate, registrando tuttavia un calo del 6,3% rispetto all'anno precedente.

Il record storico di maggio e le destinazioni più popolari

Il successo di giugno segue un altro mese eccezionale, quello di maggio 2026, che aveva già stabilito un record storico per l'Aeroporto di Bologna.

In tale periodo, i passeggeri avevano superato quota 1.100.648, con un aumento del 2,9% rispetto a maggio 2025. I voli nazionali avevano trasportato 278.000 passeggeri (+4,4%), mentre quelli internazionali avevano raggiunto 822.648 passeggeri (+2,4%). I movimenti aerei di maggio erano stati 7.764 (+3,1%), mentre le merci trasportate avevano subito un calo più marcato, attestandosi a 3.397 tonnellate (-15,2%). Tra le destinazioni più gettonate a maggio spiccavano Catania, Tirana e Barcellona, seguite da Palermo, Brindisi, Parigi CDG, Cagliari, Istanbul, Bucarest e Madrid. Guardando al periodo cumulato, nei primi cinque mesi del 2026, l'aeroporto aveva registrato un totale di 4.389.960 passeggeri (+3,8%), con 31.442 movimenti (+2,9%) e 17.200 tonnellate di merci trasportate (-7,3%).