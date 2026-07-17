Un provvedimento atteso ha segnato un punto fermo nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni originario del Cuneese. È stato infatti emesso l'ordine di carcerazione nei suoi confronti, a seguito della condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti durante un tentativo di rapina nel suo negozio il 28 aprile 2021. La notizia giunge dopo un lungo iter processuale che ha visto la conferma della pena in ogni grado di giudizio, fino alla Cassazione.

L'atto formale è stato siglato dalla Procura di Asti, specificamente dal procuratore Biagio Mazzeo, alle ore 12:45.

Questo passaggio burocratico è la diretta conseguenza della sentenza emessa dalla Suprema Corte, che ha posto fine alle possibilità di ricorso per il commerciante.

L'iter giudiziario e la condanna definitiva

Il percorso legale che ha portato a questa conclusione ha avuto inizio con il processo di primo grado, svoltosi presso il tribunale di Asti. In quella sede, Mario Roggero era stato condannato a una pena severa di 17 anni di reclusione. Successivamente, la vicenda è passata al vaglio della Corte d'Appello di Torino, dove i giudici hanno optato per una riduzione della pena, fissandola a 14 anni e 9 mesi. La cruciale conferma di questa sentenza è arrivata mercoledì scorso dalla Corte di Cassazione, che, con la sua pronuncia, ha reso la condanna definitiva e inappellabile.

Questo significa che ogni via legale per contestare la decisione è stata esaurita, e la pena dovrà essere scontata.

I prossimi passi: la costituzione in carcere

Con l'emissione dell'ordine di carcerazione, l'attenzione si sposta ora sui prossimi adempimenti. Si attende infatti che il gioielliere si presenti spontaneamente per costituirsi presso un istituto penitenziario. Questo passaggio segna l'inizio effettivo dell'esecuzione della pena. L'episodio che ha dato origine all'intera vicenda, e che ha portato alla condanna di Mario Roggero, risale al 28 aprile 2021. In quella drammatica circostanza, il commerciante reagì a una rapina nel suo negozio, un evento che si concluse tragicamente con la morte di due dei malviventi e il ferimento di un terzo. La sua reazione, sebbene motivata dalla difesa della proprietà, è stata giudicata eccessiva e non proporzionata, portando alla condanna per omicidio volontario e tentato omicidio.