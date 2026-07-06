La Guardia di Finanza di Matera ha condotto un'importante operazione antidroga, eseguendo un'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) presso il Tribunale di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica. L'intervento ha portato all'applicazione di misure cautelari per sette persone: quattro individui sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per altri tre è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Questa azione si inserisce in un'indagine più ampia che ha visto complessivamente quindici persone iscritte nel registro degli indagati.

Dettagli dell'operazione e ruoli nello spaccio

Le indagini approfondite hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti. Tali attività illecite si sono protratte per un arco temporale significativo e con modalità che il GIP ha ritenuto "indicative di una stabile operatività nel mercato locale degli stupefacenti". I soggetti coinvolti nell'organizzazione avevano una chiara suddivisione dei ruoli per gestire la filiera dello spaccio: alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi delle sostanze, intermediari nelle trattative, addetti al confezionamento delle dosi o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali.

I contatti con i clienti, tra cui purtroppo anche minorenni, avvenivano principalmente tramite apposita messaggistica sui cellulari.

L'impegno costante della Guardia di Finanza contro la droga

Questa operazione si colloca nel più ampio contesto delle costanti attività di controllo e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che la Guardia di Finanza di Matera svolge regolarmente sul territorio. Un esempio recente dell'impegno delle Fiamme Gialle è l'arresto di un ventenne, avvenuto in seguito a una perquisizione. Il giovane, alla vista dei militari nei pressi della sua abitazione, aveva tentato la fuga. Successivamente, è stato trovato in possesso di 95 dosi di cocaina, per un peso complessivo di poco più di 50 grammi, oltre a un coltello e 905 euro in contanti.

L'arresto, avvenuto in flagranza di reato, ha portato il pubblico ministero a disporre per il giovane la misura degli arresti domiciliari.

L'azione congiunta delle autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine a Matera conferma un impegno costante nel monitoraggio e nell'intervento per arginare la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle connesse attività illecite, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità per la comunità.