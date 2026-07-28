I consiglieri di minoranza di Matera hanno richiesto l'intervento del Prefetto per irregolarità sui debiti fuori bilancio. L'opposizione denuncia che, nell'ultima seduta consiliare, la maggioranza non ha raggiunto il numero legale (sedici presenti). In una nota, hanno parlato di "disprezzo delle regole democratiche", contestando la decisione del presidente facente funzioni di chiudere la votazione e proclamare l'esito, sostenendo il Consiglio fosse già decaduto. Il "congelamento" dei lavori per permettere il rientro di un consigliere di maggioranza, che ha espresso il diciassettesimo voto a posteriori, è un'azione definita "un trucco da prestigiatore".

Validità delle delibere e rischi

La minoranza teme tali procedure possano compromettere la validità delle delibere, esponendo il Comune a ricorsi al TAR e a controlli della Corte dei conti sui debiti fuori bilancio. La vicenda potrebbe ripercuotersi anche sulla delibera relativa agli equilibri di bilancio. Le criticità sono attribuite all'assenza di un presidente del Consiglio comunale eletto (ruolo esercitato da un facente funzioni), che avrebbe agito "con una logica di parte".

Debiti fuori bilancio: impatto su finanze e opere

I debiti fuori bilancio rappresentano una criticità per Matera. Gli accantonamenti per il contenzioso hanno superato gli undici milioni di euro (+4,4 milioni), dovuto al pagamento di 2,5 milioni al demanio per tre sentenze definitive.

Ciò ha comportato la sospensione di interventi sui piani viabili cittadini (1,5 milioni) e l'utilizzo della quasi totalità dell'avanzo di amministrazione.

La salvaguardia di bilancio include il finanziamento di 140.000 euro per i ricongiungimenti nei cimiteri e risorse per lavori urgenti nella discarica di La Martella. Tempi ristretti e complessità del provvedimento generano preoccupazioni per la possibile emersione di ulteriori pesanti debiti fuori bilancio.