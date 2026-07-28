Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato a Pantelleria il 28 luglio 2026 per celebrare il decennale di istituzione del primo Parco Nazionale della Regione Siciliana. L'evento è stato un'occasione significativa per ribadire l'importanza strategica dell'isola e delle isole minori nel panorama nazionale. Durante la cerimonia, il presidente del parco, Italo Cucci, ha evocato la storica presenza a Pantelleria di Gabriel García Márquez nel giorno dello sbarco sulla Luna, ricordando le sue parole sull’isola. Riprendendo un titolo del celebre scrittore, Mattarella ha affermato con chiarezza: “Non sono venuto a fare discorsi, ma con lo scopo reciso di esprimere e confermare l'affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d'altronde.

E per sottolineare l'importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica”. Un messaggio forte che enfatizza il legame indissolubile tra l'isola e il cuore della nazione, ponendo l'accento sul suo valore intrinseco e strategico.

Il ruolo cruciale delle isole minori e il patrimonio di Pantelleria

Nel suo articolato intervento, il Capo dello Stato ha posto l'accento sul valore inestimabile delle isole minori per l'intero Paese. “Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l’equilibrio e il futuro del Paese”, ha dichiarato Mattarella, evidenziando come queste realtà richiedano “un’attenzione di cura e tutela costante, ciascuna con le sue specificità”. Una visione che riconosce la loro unicità e la necessità di politiche mirate per la loro salvaguardia e sviluppo.

Riferendosi specificamente a Pantelleria, il Presidente ha elogiato il suo carattere distintivo, già evidenziato dal sindaco, descrivendolo come “un carattere dato dall’intreccio profondo fra cultura e storia”. Questo patrimonio culturale e storico, ha concluso, “va valorizzato per il futuro”, sottolineando l'urgenza di preservare e promuovere le radici profonde dell'isola per le generazioni a venire, come elemento fondamentale dell'identità nazionale.

Un legame personale e un desiderio di ritorno

Oltre agli aspetti istituzionali, il Presidente Mattarella ha condiviso un toccante ricordo personale, rivelando il suo profondo legame con l'isola. “Alla mia età – ha osservato il Capo dello Stato – non si fanno programmi che non siano ravvicinati, ma non escludo che verrò a Pantelleria per un periodo di riposo”.

Un desiderio che testimonia l'attrazione esercitata dall'isola e la sua importanza nella vita del Presidente. Ha poi ripercorso la sua prima visita, avvenuta “più o meno 70 anni fa”, quando “la gran parte dei presenti non era nata”, ricordando l'incontro con l'allora sindaco Vincenzo Almanza. “Pantelleria mi ha accompagnato durante la mia vita per il suo ruolo e il suo fascino, la sua importanza”, ha proseguito Mattarella, esprimendo la sua gioia per essere tornato. Nonostante le numerose visite passate, il Presidente ha ammesso di non aver mai avuto l'opportunità di godere dell'isola per un periodo di riposo e di “usufruire dell’ospitalità dei panteschi”, un auspicio che spera di realizzare in futuro, per apprezzare appieno la bellezza e la serenità del luogo.

La giornata a Pantelleria si è configurata come un momento significativo di riflessione sulla valorizzazione delle specificità ambientali e culturali dell'isola. L'intervento del Presidente Sergio Mattarella ha rafforzato l'impegno istituzionale per la salvaguardia e la promozione delle isole minori e del loro inestimabile patrimonio, riaffermando il loro ruolo vitale per l'identità e il futuro della Repubblica Italiana e la necessità di una costante attenzione da parte delle istituzioni.