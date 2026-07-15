Il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera ai giovani migranti che partecipano al progetto SAI di Marsala, in provincia di Trapani. Il messaggio è stato consegnato ai ragazzi ospitati nella struttura, che fa parte del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), durante un incontro organizzato nella città siciliana. Questo gesto sottolinea l'attenzione istituzionale verso l'accoglienza locale.

Il contenuto della lettera e il progetto SAI

Nella lettera, il Presidente ha espresso parole di incoraggiamento e vicinanza ai giovani migranti, sottolineando l'importanza dell'accoglienza e dell'integrazione.

Ha inoltre evidenziato il valore della solidarietà e del rispetto reciproco, elementi fondamentali per la convivenza civile. Il progetto SAI di Marsala accoglie minori stranieri non accompagnati e altri giovani migranti, offrendo loro supporto per l'inserimento sociale e lavorativo, per favorire la loro autonomia.

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) è una rete nazionale italiana che offre accoglienza diffusa e servizi di integrazione a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Il SAI si basa sulla collaborazione tra enti locali e Terzo settore, per promuovere percorsi di autonomia e inclusione per le persone accolte. Il progetto di Marsala rientra in questa rete, offrendo percorsi personalizzati di formazione, orientamento e inserimento lavorativo, per la loro partecipazione alla vita sociale ed economica.

La lettera del Presidente della Repubblica rappresenta un segnale di attenzione istituzionale verso le iniziative locali di accoglienza. Sottolinea il ruolo fondamentale delle comunità locali nel promuovere l'integrazione dei giovani migranti, riconoscendo il loro contributo alla società.