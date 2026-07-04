Una serie di violente esplosioni e incendi estesi ha scosso la regione di San Pietroburgo, colpendo un terminale petrolifero di cruciale importanza nella zona portuale. L'evento, verificatosi nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2026, è stato il risultato di un massiccio attacco di droni. Le autorità locali avevano precedentemente emesso avvisi riguardo a possibili interruzioni dei servizi internet, ma tale misura non ha impedito a numerosi cittadini russi di documentare l'accaduto. Attraverso video e fotografie, i residenti hanno mostrato l'entità degli incendi divampati e il denso fumo che si levava dalle strutture colpite, fornendo una testimonianza visiva diretta dell'impatto dell'attacco.

L'attacco è stato ampiamente descritto come un'operazione su larga scala, che ha interessato contemporaneamente sia la regione di San Pietroburgo che l'oblast’ di Leningrado. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che la metropoli, una città con una popolazione di circa sei milioni di abitanti, è stata bersaglio di un attacco di notevole entità, sottolineando la gravità della situazione. In un'analisi più dettagliata, il governatore della regione, Alexander Drozdenko, ha specificato che i droni hanno colpito in particolare il porto di Vysotsk. Questa infrastruttura portuale, situata a circa 170 chilometri a nord-ovest di San Pietroburgo, rappresenta un nodo logistico fondamentale per le esportazioni di diverse materie prime essenziali, tra cui petrolio, grano, carbone e gas naturale liquefatto.

La scelta di questo bersaglio evidenzia la sua rilevanza economica e strategica.

La risposta delle difese aeree nella regione di Leningrado è stata tempestiva ed energica. Drozdenko ha comunicato che un impressionante numero di settantadue droni sono stati intercettati e abbattuti prima che potessero raggiungere i loro obiettivi, testimoniando l'intensità dell'offensiva e l'efficacia delle contromisure adottate per proteggere le infrastrutture critiche. Le informazioni raccolte convergono nel delineare un quadro coerente degli eventi: un attacco coordinato con droni, mirato specificamente a infrastrutture petrolifere e portuali nella regione di San Pietroburgo, con conseguenti incendi e una pronta e decisa reazione da parte delle autorità locali e delle forze di difesa. Non sono emerse discrepanze significative tra i resoconti, che offrono una narrazione uniforme e dettagliata degli accadimenti.