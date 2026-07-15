L'emergenza incendi in provincia di Perugia si presenta di particolare complessità, con cinque fronti attivi che stanno mobilitando un imponente dispositivo di uomini e mezzi. Le aree maggiormente colpite includono Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Nocera Umbra (in località Aggi), Baiano di Spoleto e Norcia. Le operazioni sono rese ardue dalle difficili condizioni orografiche e dalla presenza di zone montane e collinari particolarmente impervie, che ostacolano lo spegnimento delle fiamme.

Nei territori di Scheggia e Pascelupo, all'interno del Parco del Monte Cucco, sono impegnati dodici vigili del fuoco, supportati da due squadre del distaccamento di Gubbio e da una squadra antincendio boschivo (AIB), tutte coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

Dall'alto, il Canadair Can10 fornisce un supporto aereo cruciale. A Costacciaro, sette operatori della squadra di Gaifana, con il rispettivo DOS, sono affiancati dall'elicottero L03 e dal Canadair Can30, subentrato al Can07 dopo un danneggiamento.

I fronti di Nocera Umbra, Baiano di Spoleto e Norcia

Un altro fronte significativo si trova a Nocera Umbra, in località Aggi, dove undici vigili del fuoco della sede centrale di Perugia e del distaccamento di Foligno sono al lavoro con autobotti, sotto il coordinamento del DOS. Il Canadair Can16 è impiegato dal cielo per le operazioni di spegnimento. A Baiano di Spoleto, dieci vigili del fuoco, con il supporto di personale giunto dal comando di Terni e coordinati dal DOS, attendono l'arrivo del Canadair Can08 per rafforzare l'intervento.

Anche a Norcia, dieci vigili del fuoco, con due squadre dai distaccamenti locali e di Sellano, sono impegnati nel contenimento dei roghi.

Una nota positiva giunge da Avendita di Cascia, dove la situazione è in miglioramento: l'incendio che aveva interessato un campo agricolo è ora in fase di bonifica. L'intervento tempestivo delle squadre ha permesso di impedire la propagazione delle fiamme al vicino bosco, scongiurando conseguenze più gravi. Complessivamente, sono cinquanta i vigili del fuoco mobilitati sul territorio provinciale, di cui ventisei richiamati in servizio straordinario o attivati tramite la convenzione antincendio boschivo. Il coordinamento generale è affidato a un funzionario di servizio, che opera in modo itinerante.

Mezzi terrestri e i rinforzi interregionali

Per quanto riguarda i mezzi terrestri, il comando dei vigili del fuoco sta impiegando sette autopompe serbatoio, due autobotti e sei mezzi leggeri fuoristrada, con il supporto costante del personale dell'Agenzia Forestale Regionale (AFOR). Per sostenere il prolungarsi delle operazioni e garantire il necessario ricambio delle squadre, è stato attivato l'invio di un Modulo Operativo Antincendio Boschivo (MO.AIB.) dalla Toscana, composto da nove operatori specializzati dotati di proprie autopompe serbatoio, autobotti e mezzi fuoristrada.

Il dispositivo aereo è stato ulteriormente potenziato con l'arrivo di un elicottero aggiuntivo dalla Regione Marche, destinato a supportare le operazioni sui cinque fronti ancora attivi.

Le autorità mantengono un alto livello di attenzione, con il coordinamento tra mezzi terrestri e la flotta aerea dello Stato che prosegue senza sosta per proteggere boschi, abitazioni e infrastrutture dell'Umbria dall'avanzata degli incendi.