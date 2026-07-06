Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha annunciato che il servizio di medicina turistica a Vasto Marina non è ancora operativo nel mese di luglio. La comunicazione, diffusa il 6 luglio 2026, evidenzia una situazione di criticità per la rinomata località balneare, che tradizionalmente accoglie un elevato numero di visitatori durante la stagione estiva. Questo presidio sanitario è cruciale per garantire un'adeguata assistenza a turisti e residenti.

Menna ha espresso profonda preoccupazione per la persistente chiusura della struttura. "A luglio la medicina turistica a Vasto Marina è ancora chiusa", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l'importanza vitale di tale servizio.

Il sindaco ha ribadito con forza la necessità di una rapida attivazione del presidio sanitario, sollecitando le autorità competenti a intervenire con urgenza per assicurare la copertura medica essenziale.

Impatto sulla comunità e le aspettative

La mancata apertura del servizio di medicina turistica a Vasto Marina si traduce in un significativo disagio per l'intera comunità e per il settore turistico locale. Nei mesi estivi, la popolazione della località balneare aumenta considerevolmente, rendendo indispensabile un punto di riferimento medico. L'assenza di tale servizio può generare difficoltà inaspettate per i turisti e per gli operatori del settore, compromettendo la qualità dell'offerta.

Il sindaco Menna ha ribadito che la situazione richiede una soluzione immediata per prevenire ulteriori criticità proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica.

L'aspettativa è che le istituzioni preposte agiscano prontamente per ripristinare il servizio, garantendo la sicurezza e il benessere di chi sceglie Vasto Marina. La tempestiva riapertura è cruciale per supportare l'economia locale e la reputazione della località.