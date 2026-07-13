La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha reso un solenne omaggio a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, magistrati vittime della mafia, definendoli “eroi perché scelsero di stare dalla parte giusta”. Questo tributo è stato espresso durante una significativa commemorazione tenutasi a Palermo, città simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Meloni ha voluto enfaticamente sottolineare il valore intrinseco della scelta compiuta dai due magistrati, tragicamente scomparsi nella devastante strage di Capaci.

L'omaggio a Palermo e il valore del sacrificio

Nel corso della toccante cerimonia svoltasi nel capoluogo siciliano, la presidente Meloni ha posto l'accento sul profondo significato del sacrificio di Falcone e Morvillo. Ha ribadito con forza che la loro coraggiosa decisione di contrastare la criminalità organizzata rappresenta un fulgido esempio di integrità, coraggio civile e profondo senso dello Stato. Le sue parole, “Falcone e Morvillo sono eroi perché scelsero di stare dalla parte giusta”, hanno risuonato come un monito e un riconoscimento. Palermo, teatro della strage di Capaci avvenuta nel 1992, rimane un luogo emblematico per la memoria e l'impegno contro la mafia.

La memoria della strage di Capaci e l'eredità di giustizia

La strage di Capaci, un evento che ha segnato profondamente la storia italiana, si consumò il 23 maggio 1992. In quel tragico attentato persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anch'essa magistrato, e gli agenti della scorta. Questo brutale attacco costituisce uno degli episodi più drammatici e dolorosi nella lunga e difficile battaglia dell'Italia contro la criminalità organizzata. La figura di Falcone e quella di Morvillo sono tuttora celebrate come simboli indelebili di impegno civile, dedizione incondizionata alla giustizia e intransigente difesa della legalità.

La cerimonia di commemorazione ha visto la sentita partecipazione di numerose autorità, sia a livello locale che nazionale.

Tutti hanno voluto rendere un doveroso e commosso omaggio non solo ai magistrati Falcone e Morvillo, ma anche a tutte le innumerevoli vittime innocenti della mafia. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle attività volte a mantenere viva la memoria e a promuovere la sensibilizzazione contro ogni forma di criminalità organizzata, diffondendo con fermezza i valori della legalità e della giustizia tra le nuove generazioni e nell'intera società.