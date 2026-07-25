La premier Giorgia Meloni ha espresso ferma solidarietà alle forze dell'ordine a seguito dei gravi episodi di violenza verificatisi il 25 luglio 2026 a Chiomonte, in Valle di Susa, durante la marcia No Tav. L'attacco al cantiere della Torino-Lione ha scatenato la condanna del Governo, con Meloni che, attraverso i social, ha dichiarato: “Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell'Ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. A Chiomonte, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati.

A loro va la mia solidarietà e quella del Governo. La violenza non piegherà lo Stato: chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo”.

Scontri e assalto al cantiere di Chiomonte

Il cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione, situato a Chiomonte, è stato bersaglio di un violento attacco da parte di centinaia di antagonisti. Molti degli assalitori, vestiti di nero e con caschi e maschere antigas, hanno lanciato pietre, bottiglie, bombe carta, razzi e mortai artigianali contro la struttura e le forze dell'ordine presenti. Durante gli scontri, due camionette dei carabinieri sono state incendiate. Le forze dell'ordine hanno risposto dall'interno del cantiere con l'uso di lacrimogeni e idranti per contenere l'aggressione.

Il bilancio provvisorio degli scontri indica oltre cinquanta feriti tra gli agenti delle forze dell'ordine. Un gruppo di circa cento antagonisti è stato bloccato dalla polizia, mentre un contingente più numeroso è stato fermato a Bruzolo, tra San Didero e Bussoleno, per impedire che raggiungesse il cantiere. Per ragioni di ordine pubblico, l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata chiusa tra gli svincoli di Oulx e Susa Est.

La marcia No Tav e la reazione istituzionale

La manifestazione, ribattezzata “marcia verso i cantieri della devastazione”, ha avuto inizio nel pomeriggio da Venaus e ha registrato, secondo gli organizzatori, la partecipazione di circa ventimila persone. Il corteo era aperto da uno striscione che recitava “C'eravamo, ci siamo, ci saremo.

Ora e sempre No Tav.” L'evento si è svolto nell'ambito della decima edizione del Festival “Alta Felicità”, che propone un programma di appuntamenti musicali e culturali.

Alla condanna della premier Meloni si sono aggiunte le voci di altri esponenti governativi. Il vicepremier Matteo Salvini ha fermamente condannato gli atti di violenza, mentre Antonio Tajani ha espresso “massima solidarietà a carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, polizia locale e a tutti i servitori dello Stato”, sottolineando il sostegno alle forze dell'ordine.

Il ruolo del cantiere Torino-Lione a Chiomonte

Il cantiere di Chiomonte rappresenta un punto nevralgico per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Quest'opera, cruciale per i corridoi infrastrutturali europei, è da tempo al centro delle contestazioni del movimento No Tav. Le autorità competenti adottano costantemente misure di sicurezza e ordine pubblico per garantire la prosecuzione dei lavori e la tutela delle persone e delle infrastrutture coinvolte.