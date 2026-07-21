La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito “inaccettabile” quanto accaduto a Bologna in occasione del decesso di Abderrahim Fakir, sollecitando che vengano accertate “eventuali responsabilità con il massimo rigore”. In un messaggio diffuso sui social, Meloni ha commentato gli episodi di violenza avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir, affermando: “La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine”.

La condanna della premier e il contesto degli scontri

La premier ha condannato gli atti violenti che hanno accompagnato la mobilitazione, sottolineando come “chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro”.

L’inchiesta della Procura di Bologna

La Procura di Bologna ha iscritto nel registro “modello” 45‑bis un procedimento nei confronti di sei persone coinvolte nelle fasi dell’intervento durante il quale è avvenuto il decesso di Fakir. Tra gli indagati figurano due agenti di polizia e quattro operatori sanitari. L’inchiesta, per omicidio colposo, prevede accertamenti medico‑legali e l’acquisizione di filmati, tra cui quelli delle bodycam e dei cittadini, al fine di ricostruire con completezza i fatti.