Il corpo di Mattheus Gosseling, il turista olandese di quarantacinque anni scomparso nelle acque del lago di Como, è stato ritrovato a Menaggio. L'uomo si era tuffato dalla barca noleggiata con i suoi tre figli il 25 luglio 2026, nel tentativo di soccorrere il maggiore, un sedicenne, che aveva manifestato difficoltà in acqua.

Gosseling si era gettato in acqua all'altezza di Menaggio, in un tratto del lago dove la profondità passa rapidamente da 25 a 100 metri. L'imbarcazione con gli altri due figli si era allontanata, probabilmente a causa della corrente.

Il ragazzo in difficoltà è stato salvato da un uomo su una tavola da stand up paddle. Purtroppo, Mattheus Gosseling non è più riemerso, inabissandosi.

Ricerche e ritrovamento a Menaggio

Le ricerche per individuare il turista olandese sono state avviate immediatamente e proseguite il giorno successivo. Hanno partecipato vigili del fuoco e guardia costiera, con il supporto dei sommozzatori del 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera da Genova per le ricerche in profondità. Dopo ore di perlustrazione nelle acque profonde di Menaggio, il corpo di Mattheus Gosseling è stato individuato e recuperato, ponendo fine alle intense operazioni.

La tragedia sul lago di Como

L'incidente si è verificato in una zona del lago di Como con un repentino aumento della profondità (da 25 a 100 metri) e possibili correnti, elementi che hanno contribuito alla difficoltà del salvataggio e alla scomparsa di Gosseling.

L'uomo aveva noleggiato una barca per una giornata con i figli. Il figlio sedicenne è stato salvato grazie all'intervento tempestivo di una persona su una tavola da paddle. Le ricerche del padre sono proseguite incessantemente fino al tragico ritrovamento. Le autorità locali hanno coordinato le operazioni, sottolineando la complessità dell'intervento in un tratto di lago così profondo.