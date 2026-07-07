Proseguono senza sosta le complesse operazioni di sgombero e messa in sicurezza nel Meranese, a seguito della colata detritica che ha colpito il territorio nei giorni scorsi. L'evento, verificatosi tra Merano e Avelengo, ha causato danni significativi a diverse aree residenziali e aziende agricole, oltre a compromettere infrastrutture locali cruciali, inclusa la strada provinciale. L'obiettivo primario resta il ripristino della normalità e la garanzia della sicurezza per i residenti.

Interventi e squadre sul campo

I lavori si concentrano intensamente sulle zone abitate e sulle attività agricole più colpite dalla calamità.

Il ripristino delle infrastrutture danneggiate e la messa in sicurezza della strada provinciale sono considerate priorità assolute per ristabilire la viabilità e l'accesso. Un ampio dispiegamento di forze è impegnato sul campo: partecipano attivamente il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, supportato da numerosi corpi di volontari, il Servizio strade, l’Ufficio sistemazione bacini montani, la Protezione civile e diverse imprese specializzate nel movimento terra. Per la rimozione delle ingenti masse di fango e detriti, il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano ha impiegato anche un escavatore cingolato, accelerando le operazioni più complesse.

Il bilancio dei danni e la gestione degli sfollati

La colata detritica, scatenata da un violento nubifragio che ha interessato la zona il 29 giugno 2026, ha lasciato un bilancio pesante. Tre edifici residenziali sono stati completamente sepolti da fango e detriti, raggiungendo il secondo piano, e quattro veicoli sono andati distrutti. L'emergenza ha reso necessaria l'evacuazione di 69 persone in via precauzionale, di cui 39 residenti a Merano e 30 ad Avelengo. Fortunatamente, cinque persone hanno riportato solo ferite lievi, e diversi residenti sono stati tratti in salvo grazie all'intervento dell'elicottero. Attualmente, la maggior parte degli sfollati ha potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni.

Tuttavia, per alcuni edifici che hanno subito danni più gravi, la situazione rimane critica e i tempi per una riapertura sicura sono al momento difficili da prevedere.

Contesto meteorologico e criticità persistenti

Le condizioni meteorologiche avverse hanno significativamente complicato le operazioni di soccorso e sgombero. I dati rilevati indicano che nella zona di Avelengo sono caduti circa 50 millimetri di pioggia in una sola ora, un volume eccezionale che ha innescato lo smottamento. Questo, incanalandosi nel Rio Bianco, ha poi travolto l'area di via Val di Nova, causando i danni maggiori. Le autorità locali, in stretta collaborazione con i servizi di emergenza, continuano a monitorare costantemente la situazione.

Permane una forte preoccupazione, soprattutto in vista di possibili nuovi temporali che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione già critica in alcune delle aree più colpite. La previsione di riapertura per gli edifici gravemente compromessi resta, purtroppo, incerta.