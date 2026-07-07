Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha scalato la classifica nazionale del Governance Poll 2026, posizionandosi al quinto posto con un notevole 62% dei consensi. Questo risultato rappresenta un'accelerazione intensa, con un guadagno di 68 posizioni rispetto all'anno precedente, quando si attestava al 73º posto con il 50% di gradimento. L'indagine annuale, che misura il consenso dei sindaci italiani, evidenzia la performance eccezionale di Basile, che ha registrato un incremento di 12 punti percentuali.

La crescita del consenso per Basile è strettamente legata a un contesto politico dinamico.

A inizio 2026, il sindaco si era dimesso anticipatamente dopo aver perso l'appoggio della maggioranza in consiglio comunale. Successivamente, si è ripresentato alle elezioni, ottenendo la rielezione al primo turno con il 58,4% dei voti. Questo percorso ha generato una "luna di miele bis" nelle settimane successive alla vittoria elettorale, influenzando positivamente la percezione dei cittadini. Un altro aspetto distintivo è la sua appartenenza al movimento Sud chiama Nord, guidato da Cateno De Luca, che lo colloca al di fuori dei tradizionali grandi schieramenti nazionali.

Il quadro dei sindaci siciliani nel Governance Poll 2026

L'analisi del Governance Poll 2026 offre una panoramica dettagliata anche sugli altri sindaci siciliani.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha mostrato un significativo recupero, passando dall'ultimo posto del 2025 al 67º nel 2026, con un incremento di 11 punti percentuali. Al contrario, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, pur mantenendo il 22º posto con il 56% dei consensi, ha registrato una flessione di 6,9 punti percentuali. Walter Tesauro di Caltanissetta si trova al 62º posto con il 51,5%, in leggero calo dello 0,9%.

Situazioni più critiche si osservano per altri primi cittadini. Francesco Italia, sindaco di Siracusa, si posiziona al 67º posto con il 50%, perdendo il 5,4%. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha subito il calo più marcato, scendendo all'89º posto con il 46% e una perdita di 20,1 punti percentuali.

Infine, Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, occupa l'ultimo posto della classifica nazionale, il 92º, con il 38% dei consensi, in calo di 4,5 punti percentuali. Questo evidenzia un divario significativo tra le performance dei vari amministratori locali dell'isola.

Criteri e metodologia del Governance Poll 2026

Il Governance Poll 2026, condotto da Noto Sondaggi, valuta il gradimento dei cittadini verso i sindaci in carica. È importante sottolineare che la rilevazione include esclusivamente i primi cittadini già in carica al momento dell'indagine. Per questo motivo, sindaci eletti di recente nel 2026, come Francesco Cannizzaro di Reggio Calabria, non figurano nella classifica. Il primato nazionale spetta alla sindaca di Firenze, Sara Funaro.

L'ingresso di Federico Basile nella Top 5 dei sindaci più apprezzati a livello nazionale non solo sottolinea il suo successo personale, ma rappresenta anche un segnale di rilievo per il Mezzogiorno e per la città di Messina, evidenziando dinamiche locali che influenzano profondamente il consenso politico.