Tre minori sono stati denunciati dalla polizia locale di Venezia per aver causato danni al monumento ‘Colonna della sortita’ a Mestre. Il sito commemorativo, dedicato ai caduti della resistenza del 1848-1849, è stato oggetto di un atto vandalico che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio è emerso grazie alla pronta segnalazione di alcuni cittadini, i quali hanno notato un gruppo di giovani intenti a danneggiare le catene perimetrali del monumento.

Dettagli dell'atto vandalico e l'identificazione dei responsabili

L'intervento della polizia locale è stato rapido e decisivo.

Grazie all'efficace sistema di videosorveglianza urbana, gli agenti sono riusciti a individuare il gruppo di giovani e a intervenire tempestivamente sul posto. I responsabili identificati sono tre ragazzi: un cittadino albanese di quindici anni, un georgiano di sedici anni e un egiziano anch'esso di quindici anni. La ricostruzione dei fatti ha evidenziato che i tre avrebbero sferrato calci e tirato con notevole forza le catene che delimitano il monumento, provocando la rottura dei perni di ancoraggio di ben due maglie terminali della catena perimetrale.

A seguito dell'identificazione, i genitori dei minori sono stati convocati dalle autorità. Tuttavia, non avrebbero mostrato alcun segno di pentimento o dispiacere per il grave gesto commesso dai figli.

Oltre alla denuncia formale a carico dei giovani, le autorità competenti valuteranno attentamente le possibili azioni risarcitorie che verranno imputate ai genitori per coprire i costi dei danni arrecati. L'intera vicenda è stata inoltre segnalata al Servizio infanzia e adolescenza del Comune di Venezia, per le opportune valutazioni e interventi.

Il ruolo cruciale della videosorveglianza e altri episodi di vandalismo

La vicesindaco Francesca Zaccariotto ha sottolineato con forza l'importanza strategica delle telecamere di videosorveglianza. Questi strumenti si sono rivelati essenziali non solo in chiave preventiva, agendo da deterrente, ma anche e soprattutto per l'accertamento rapido dei fatti e l'identificazione dei responsabili in casi come quello di Mestre.

La loro presenza ha permesso un'azione celere e mirata, garantendo che i responsabili venissero individuati.

Purtroppo, episodi di danneggiamento a monumenti pubblici non sono isolati e si sono verificati anche in altre località del Nordest. Un caso analogo si è registrato nel giugno 2026 a Cividale del Friuli, dove un uomo di cinquanta anni è stato identificato e successivamente denunciato. L'uomo era ritenuto responsabile di aver imbrattato il monumento dedicato a Norma Cossetto e la vicina "panchina dell'amore". In quella specifica indagine, le forze dell'ordine si sono avvalse di una combinazione di elementi probatori: le testimonianze raccolte, le immagini delle telecamere di sorveglianza e persino i post pubblicati sui social media dall'individuo, che aveva espresso messaggi di disprezzo prima di compiere l'atto vandalico. La perquisizione domiciliare ha permesso il sequestro della maschera, degli abiti e di altri strumenti utilizzati per commettere il vandalismo, ora al vaglio degli inquirenti.