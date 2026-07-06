A Torino, il numero di corse saltate dei mezzi pubblici ha registrato una significativa diminuzione nei primi sei mesi del 2026. I dati mostrano un'inversione di tendenza per Gtt, l'azienda di trasporto pubblico locale, con una percentuale di corse non effettuate che si attesta all'1,4% per il servizio urbano e suburbano.

Nel dettaglio, su un totale di 1.514.632 corse programmate per il servizio urbano e suburbano tra gennaio e giugno 2026, sono state 21.953 quelle non effettuate. Per il servizio extraurbano, la situazione è ancora più positiva: su 184.822 corse previste, solo 402 non sono state effettuate, pari allo 0,2%.

Questi numeri rappresentano un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Nel 2025, il servizio urbano e suburbano aveva registrato 80.244 corse non effettuate su 3.537.606 programmate, pari al 2,3%. L'anno precedente, il 2024, aveva visto circa 100.000 corse cancellate su 3.654.546, con una percentuale del 2,8%. Anche per il servizio extraurbano si osserva un calo: nel 2025 le corse non effettuate erano state 1.389 su 421.427 (0,3%), mentre nel 2024 erano 1.816 su 468.419 (0,4%).

Le cause delle cancellazioni e le linee più colpite

Analizzando le ragioni delle soppressioni nel 2026, emerge che 8.757 corse non sono state effettuate per motivi legati al personale, mentre 5.071 sono state attribuite a cause esterne.

Le linee che hanno subito il maggior numero di cancellazioni sono state la Star 2, la 11, la 9, la Star 1 e la 61.

Un fattore chiave di questo miglioramento è l'incremento di personale: a giugno 2026 si contano 134 autisti in più rispetto a giugno 2024. Questo dato è stato evidenziato come un contributo significativo al trend positivo. Il vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, ha accolto con favore i risultati, commentando: “Finalmente un trend positivo, meglio tardi che mai”.

Le strategie di Gtt per un servizio più affidabile

L'amministrazione comunale ha attribuito il miglioramento dei dati a un insieme di misure strategiche adottate da Gtt. Tra queste, spiccano il piano di rafforzamento dell’organico e specifici interventi organizzativi implementati negli ultimi mesi, volti a incrementare l'affidabilità del servizio.

È stata inoltre menzionata la recente rescissione del contratto per la manutenzione delle scale mobili della metropolitana, motivata da inadempienze. Queste azioni congiunte mirano a garantire una maggiore efficienza e regolarità del trasporto pubblico per i cittadini di Torino.